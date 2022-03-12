Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме

Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 12 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Загрузка газопровода «Ямал-Европа», по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. «Газпром» накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 12 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 11 на 12 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России в отношении Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в пятницу на ветряные электростанции пришлось 23,6%.