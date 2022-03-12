Германия планирует к концу года стать почти независимой от российской нефти

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Хабек рассказал, что в планах у властей Германии — полностью отказаться от импорта энергоносителей из России.
Министр отметил, что «понимает всех, кто призывает к немедленному эмбарго из-за жестокой агрессивной войны Путина», но подчеркнул, что «несет ответственность за всю страну». Как пояснил глава Минэкономики ФРГ, он должен учитывать последствия принимаемых решений.
«Речь не о том, чтобы немного пожертвовать личным комфортом, а о серьезных сокращениях, экономических и социальных: в случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимой, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч людей, теряющих работу, отопление и электричество в том числе. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять… Но мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа», — пояснил Роберт Хабек.
Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада в ответ ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, 8 марта США ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Агентство Reuters писало, что Евросоюз тоже планирует отказаться от российского газа и нефти. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что нефть и газ из России не попали под санкции ради обеспечения энергобезопасности Европы. В начале марта Германия начала закупки газа в обход России.