На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Германия планирует к концу года стать почти независимой от российской нефти

Германия к осени намерена стать независимой от российского угля, а к концу 2022 года — почти независимой от российской нефти, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Он признал, что отказаться от российского газа будет сложнее, так как у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ. Страны Европы начали обсуждать отказ от российских энергоносителей в рамках санкций в ответ на военную операцию РФ на Украине, начавшуюся 24 февраля.

Источник: Reuters

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Хабек рассказал, что в планах у властей Германии — полностью отказаться от импорта энергоносителей из России.

Министр отметил, что «понимает всех, кто призывает к немедленному эмбарго из-за жестокой агрессивной войны Путина», но подчеркнул, что «несет ответственность за всю страну». Как пояснил глава Минэкономики ФРГ, он должен учитывать последствия принимаемых решений.

«Речь не о том, чтобы немного пожертвовать личным комфортом, а о серьезных сокращениях, экономических и социальных: в случае немедленного запрета на импорт речь пойдет о снижении поставок следующей зимой, об экономическом спаде и высокой инфляции, о сотнях тысяч людей, теряющих работу, отопление и электричество в том числе. Санкции должны быть такими, чтобы мы могли выстоять… Но мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа», — пояснил Роберт Хабек.

Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции по «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада в ответ ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, 8 марта США ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Агентство Reuters писало, что Евросоюз тоже планирует отказаться от российского газа и нефти. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что нефть и газ из России не попали под санкции ради обеспечения энергобезопасности Европы. В начале марта Германия начала закупки газа в обход России.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что будет с ценами на хлеб
Песков: настоящему русскому не стыдно быть русским
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь