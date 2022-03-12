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15:38 (мск), источник: РБК

Премьер Греции заявил, что его предложения вдвое снизили цены на газ

Премьер Греции на этой неделе направил главе ЕК предложения по урегулированию на оптовом рынке газа. За несколько дней после этого, по его словам, цены на газ в Европе снизились на 50%

Источник: AP 2022

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его предложения Еврокомиссии по урегулированию ситуации на газовом рынке помогли снизить цены в Европе в два раза.

«Рынок стал жертвой спекуляций. После оглашения моего предложения цена упала на 50%, это лучшее доказательство того, что рынок работает неправильно», — сказал он (цитата по Ekathemirini). По словам премьера, за несколько дней цена снизилась с €220 за 1 МВт·ч, до €115, передает «РИА Новости».

Мицотакис добавил, что руководители стран ЕС выразили «большой интерес» к его предложениям по вмешательству в ситуацию на оптовом рынке газа.

Премьер Греции 9 марта сообщил, что направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен план по урегулированию рынка, среди пунктов которого:

  • установить потолок цен;
  • установить дневной диапазон колебания цен;
  • установить предел средней прибыли на оптовом рынке; электроэнергии, например, порядка 5%;
  • заняться ценообразованием на газ.

11 марта биржевая цена газа в Европе в ходе торгов опускалась до €113,55 за 1 МВт·ч, или $1280 за тыс. куб. м. Стоимость фьючерсных контрактов падала несколько дней подряд после того, как в понедельник, 7 марта, она превысила $3700 за тысячу кубометров.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия представила ускоренный вариант плана по постепенному отказу от российских энергоносителей. До конца 2022 года планируется снизить потребление российского газа на две трети.

Евросоюз не может резко отказаться от российского газа, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сейчас российский газ составляет 40% импорта Евросоюза, однако уже предпринимает меры для снижения зависимости от российского топлива, добавил он.

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