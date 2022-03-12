Беглов: в Петербурге есть все необходимое для строительства метро независимо от санкций

«Все необходимое оборудование мы уже арендовали, оно находится в залоге у компании “Метрострой Северной столицы”, поскольку “Метрострой” в предбанкротом состоянии. Деньги на строительство также уже выделены. Работы идут независимо от тех санкций, которые на сегодняшний день на нашу страну обрушились, в том числе это касается и нашего города. Те планы, которые есть, мы выполним, все необходимое у нас для этого есть. Если чего-то не будет хватать, мы готовы заменить своими силами, своим российским оборудованием и своими материалами»
Беглов также прокомментировал ТАСС ситуацию с переносом сроков открытия вестибюля станции метро «Театральная», в конце января их перенесли с 2025 на 2026 год.
«Открытие станции “Театральная” перенесли на год из-за павильона, поскольку было принято решение перенести выход, а это требует дополнительного времени в проектировании. Место нового выхода уже найдено. Нужно будет также решить вопрос с собственниками и выкупить часть недвижимости. Все остальные станции планируется открыть по графику»
По планам, «Метрострой Северной столицы» откроет станцию на транзит в одном пусковом комплексе со станцией «Горный институт» в 2024 году, на 2026 год перенесли только открытие вестибюля.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 млрд рублей. Объемы финансирования позволят к 2024 году сдать сразу 3 станции: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт» в Красносельском, Кировском и Василеостровском районах. Станция метрополитена «Туристская» должна появиться не позднее 2026 года.
Всего к 2030 году планируется появление 21 новой станции, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будет работать 93 станции метрополитена.
Также в 2026 году планируется открыть станции «Богатырский проспект» и «Планерная» (продолжение Невско-Василеостровской линии на север от станции «Беговая»), а также станцию «Театральная» (Лахтинско-Правобережная линия), которую до тех пор поезда будут проезжать без остановки. В том же году должно заработать электродепо «Красносельское». Окончание строительства станции «Шуваловский проспект» (Фрунзенско-Приморская линия) назначено на 2028 год. Еще четыре станции Красносельско-Калининской линии — «Каретная», «Броневая», «Заставская», «Боровая» начнут работать в 2029 году. Тогда же должно закончиться строительство станции «Кудрово» (Лахтинско-Правобережная линия).
А уже в 2030 году планируется ввести в эксплуатацию сразу девять станций. На Васильевском острове это «Гавань» и «Морской Фасад» (Лахтинско-Правобережная линия), с помощью которых доступ к метро получат намывные территории и пассажирский морской порт. В восточной части Центрального района заработают станции «Лиговский проспект-2», «Знаменская» и «Суворовская-1». А на Юго-Западе — «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна» (Красносельско-Калининская линия).