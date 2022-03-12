Commerzbank решил свернуть бизнес в России вслед за Deutsche Bank

Немецкий банковский концерн Commerzbank вслед за Deutsche Bank свернет бизнес в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя банка.
«Мы приостановили все новые операции в России и сокращаем существующие операции. Конечно же, мы действуем в соответствии с введенными санкциями», — сказал он.
Дочерние банки Commerzbank работают в России с 1993 года. Головной офис организации расположен в Москве, также у концерна есть представительство в Санкт-Петербурге.
В ночь на 12 марта о таком же решении объявил один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank. В компании подчеркнули, что действуют в соответствии с юридическими и нормативными обязательствами подобно международным партнерам. Банк сократил свое присутствие в России еще в 2014 году.
Согласно подсчетам ученых из Йельского университета, с 24 февраля из России ушли более 300 компаний. В их число вошли крупные зарубежные банки, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan.
Первый объявил об уходе из России 10 марта. В организации заявили, что банк будет и дальше проводить операции по торговле долговыми обязательствами связанных с Россией компаний.
Через день о намерении покинуть Россию и отказаться от запуска нового бизнеса в стране сообщил один из крупнейших инвестиционных американских банков JPMorgan. Причиной в банке назвали ситуацию на Украине. При этом организация подчеркнула, что продолжит проводить в России небольшой объем операций по урегулированию обязательств клиентов JPMorgan Chase по всему миру, а также снижению связанных с Россией рисков.