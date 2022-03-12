VK запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса

«Сегодня на платформе “Бизнес ВКонтакте” предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете <…> Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link», — пояснили в пресс-службе.
В рамках платформы можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин с платежами через сервис VK Pay, который стабильно работает с любыми картами российских банков. Также предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами. Представители бизнеса смогут сохранить существующих подписчиков с других платформ с помощью бесплатного инструмента создания коротких ссылок и генераторов QR-кодов, уточнили в компании.
Предпринимателям также доступна круглосуточная поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.