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12 марта, источник: ТАСС

VK запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. VK на своей платформе «Бизнес ВКонтакте» запустил инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса, среди них возможность создать свой интернет-магазин с оплатой через VK Pay и возможностью перенести свой бизнес с других платформ, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на платформе “Бизнес ВКонтакте” предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете <…> Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link», — пояснили в пресс-службе.

В рамках платформы можно бесплатно создать полноценный интернет-магазин с платежами через сервис VK Pay, который стабильно работает с любыми картами российских банков. Также предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами. Представители бизнеса смогут сохранить существующих подписчиков с других платформ с помощью бесплатного инструмента создания коротких ссылок и генераторов QR-кодов, уточнили в компании.

Предпринимателям также доступна круглосуточная поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов для бизнеса. VK дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

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