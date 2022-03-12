РБК: от металлургов потребовали снизить цены

«Товарищи производители. Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции нас не устраивают. Цены должны быть опущены», — сказал Виктор Евтухов. «Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%», — отметил замминистра.
Последствия для тех, кто не снизит цены, затронут не только производителей металлопродукции, но и всю цепочку посредников. «Кто (из посредников.— “Ъ”) не хочет — тех с рынка нафиг», — заявил Евтухов.
Он предупредил, что с акционерами металлургических компаний лично будет встречаться глава Минпромторга Денис Мантуров, который объяснит им более подробно, что ждет тех, кто не снизит цены.
Потанин заявил, что «Норинкель» исходит из того, что «повышение цен на такую продукцию, как никель, медь, частично было снивелировано тем, что правительство ввело дополнительные налоги в прошлом году».
«Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом инициативу о фиксации тех цен, которые сложились на февраль месяц для наших потребителей, на более длительную перспективу, по крайней мере, пока не рассосется ситуация, с каким-то минимальным повышением, например, в рамках инфляции, не привязывая это к ценам на мировом рынке», — отметил президент «Норикеля».
Из-за специальной военной операции на Украине западные страны начали вводить санкции. Под них попали в том числе владельцы российских металлургических компаний.