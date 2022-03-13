ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи с 14 по 18 марта

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск.
«Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме “Закрытие позиций — адресные заявки”. По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10 до 18:45 мск», — сообщил ЦБ.
Режим работы Мосбиржи с 21 по 25 марта объявят позднее, говорится в сообщении.
Ранее Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта на Мосбирже в секции фондового рынка. С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.