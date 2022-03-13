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11:31 (мск), источник: Ведомости

ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи с 14 по 18 марта

Банк России решил не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Исключения составят режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, говорится в сообщении регулятора.

Источник: AP 2022

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск.

«Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме “Закрытие позиций — адресные заявки”. По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10 до 18:45 мск», — сообщил ЦБ.

Режим работы Мосбиржи с 21 по 25 марта объявят позднее, говорится в сообщении.

Ранее Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта на Мосбирже в секции фондового рынка. С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.

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