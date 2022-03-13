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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин призвал бизнесменов думать не о прибыли, а о стране и людях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что бизнесу сейчас нельзя наживаться на людях. По его словам, сейчас настало время, когда каждому гражданину необходимо осознать свою ответственность за судьбу страны. Происходящие сейчас спикер назвал «моментом истины».

Источник: РИА "Новости"

«Кто-то отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для своих сограждан. Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал господин Володин в своем Telegram-канале.

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Спикер Госдумы считает, что сегодня россиянам необходимо внимательнее относиться друг к другу и помогать. «Тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний», — отметил председатель нижней палаты парламента. Он убежден, что объединившись, граждане России смогут преодолеть любые вызовы.

Господин Володин также заверил, что продовольственная безопасность в России обеспечена. «Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось… У нас у всех есть шанс сделать страну сильнее, экономику — эффективнее, а жизнь — более справедливой», — добавил спикер Госдумы.

По его мнению, в силу сокращения внешних рынков, цены на многие товары должны снижаться. «Внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары», — написал он.

Ранее Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для сохранения рабочих мест и поддержания занятости труда россиян необходимо быстро реагировать на развитие событий. По ее словам, правительство оперативно формирует изменения в законодательстве, чтобы максимально быстро реагировать на ситуацию на рынке труда.

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