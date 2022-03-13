Володин призвал бизнесменов думать не о прибыли, а о стране и людях

«Кто-то отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для своих сограждан. Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал господин Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что сегодня россиянам необходимо внимательнее относиться друг к другу и помогать. «Тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний», — отметил председатель нижней палаты парламента. Он убежден, что объединившись, граждане России смогут преодолеть любые вызовы.
Господин Володин также заверил, что продовольственная безопасность в России обеспечена. «Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось… У нас у всех есть шанс сделать страну сильнее, экономику — эффективнее, а жизнь — более справедливой», — добавил спикер Госдумы.
По его мнению, в силу сокращения внешних рынков, цены на многие товары должны снижаться. «Внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары», — написал он.
Ранее Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для сохранения рабочих мест и поддержания занятости труда россиян необходимо быстро реагировать на развитие событий. По ее словам, правительство оперативно формирует изменения в законодательстве, чтобы максимально быстро реагировать на ситуацию на рынке труда.