14:42 (мск), источник: ТАСС
В Казахстане заявили, что в стране достаточно запасов продовольственных товаров
Повода для паники нет, добавили в Минторговли Казахстана.
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НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Казахстан в достаточном количестве обеспечен социально значимыми продовольственными товарами, повода для паники нет. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства торговли и интеграции (МТИ) республики.
«В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара. Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулированию отдельных продавцов на рынках. МТИ и министерство сельского хозяйства (МСХ) просят не поддаваться панике», — отметили в ведомстве.
В МТИ указали, что производство продуктов питания в Казахстане не прекращается, запасы пополняются на системной основе. «По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов», — заверили в ведомстве.
Согласно оперативной информации, запас социально значимых продовольственных товаров составляет порядка 1,5 млн тонн, в том числе муки (145,1 тыс. тонн), сахара (47,6 тыс. тонн), риса (40,2 тыс. тонн), макарон (21,3 тыс. тонн) и овощной продукции (1 млн тонн). «На сегодняшний день в стране нет дефицита сахара. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются», — отметили в Минторговли.