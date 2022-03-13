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15:13 (мск), источник: Московский комсомолец

Минпромторг и Минцифры запускают цифровой сервис «Биржа импортозамещения»

В России будет функционировать «Биржа импортозамещения». Правительство дало поручение создать такой цифровой сервис Минпромторгу и Минцифры. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: Reuters

Особо он отметил, что на такой бирже предприятия должны найти своих поставщиков. В частности, речь идет о комплектующих.

По словам Чернышенко через биржу будут проходить комплектующие, которые ранее не выдерживали конкуренции с иностранными аналогами. В результате предполагается, что будут восстановлены цепочки поставок, которые были разорваны из-за санкций.

Кроме того, Чернышенко считает, что такая система снизит бюрократическую и административную нагрузку на контрагентов. Предполагается, что в такую базу могут попасть не только российские, но и иностранные поставщики, которые захотят сотрудничать с Россией.

10-го марта премьер-министр России Михаил Мишустин представил антикризисный план для преодоления последствий санкций Запада. В нем прописано сокращение числа процедур для бизнеса, а также продление действия лицензий. «Биржа импортозамещения» входит в программу сохранения рабочих мест для российских граждан.

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