Минпромторг и Минцифры запускают цифровой сервис «Биржа импортозамещения»

Особо он отметил, что на такой бирже предприятия должны найти своих поставщиков. В частности, речь идет о комплектующих.
По словам Чернышенко через биржу будут проходить комплектующие, которые ранее не выдерживали конкуренции с иностранными аналогами. В результате предполагается, что будут восстановлены цепочки поставок, которые были разорваны из-за санкций.
Кроме того, Чернышенко считает, что такая система снизит бюрократическую и административную нагрузку на контрагентов. Предполагается, что в такую базу могут попасть не только российские, но и иностранные поставщики, которые захотят сотрудничать с Россией.
10-го марта премьер-министр России Михаил Мишустин представил антикризисный план для преодоления последствий санкций Запада. В нем прописано сокращение числа процедур для бизнеса, а также продление действия лицензий. «Биржа импортозамещения» входит в программу сохранения рабочих мест для российских граждан.