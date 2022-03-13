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15:45 (мск), источник: Life.ru

Силуанов пообещал «не дать в обиду» пожилых россиян и намекнул на индексацию пенсий

По словам министра финансов, кабмин будет тщательно следить за колебаниями цен в России и обязательно учтёт это.

Источник: Reuters

Правительство намерено внимательно отслеживать все ценовые изменения в России, при этом пожилые граждане как наиболее незащищённая категория получат необходимую поддержку от государства. Об этом в эфире «Россия-1» сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о возможности индексации пенсий.

«Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», — уточнил он.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин сказал, что все социальные пособия и пенсии будут индексироваться по плану вне зависимости от экономической ситуации. Также вступил в силу закон об увеличении выплат военным пенсионерам на 8,6%. А россияне, которые проживают за границей, продолжат получать пенсии независимо от вводимых Западом санкций.

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