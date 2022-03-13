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19:02 (мск), источник: © РИА Новости

МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Источник: © РИА Новости

«Мы ожидаем глубокую рецессию в России… Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт России невероятным событием. У России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним», — сообщила Георгиева телеканалу CBS.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что условий для дефолта в России как таковых фактически не существует, если они не создаются и не вменяются России искусственно. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев говорил, что вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в воскресенье заявлял, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. По его словам, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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