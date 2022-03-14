На Ali проходит первая весенняя распродажа со скидками до -70%Мы собрали самые крутые товары, которые пригодятся вам для занятий спортом дома и на улице и просто сделают вашу жизнь удобнее и комфортнее
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
06:52 (мск), источник: Известия

У россиян накопилось валюты на $90 млрд кэшем

В условиях запрета на поставку в Россию наличных долларов и евро главным обладателем крупных запасов «бумажной» валюты стало население, на руках у которого находится более $90 млрд.

ЦБ: $ 116.7517   -3.63 € 128.9523   -4.01 ММВБ: $ 114.2525   -4.25 € 121.0300   -3.97
Источник: Reuters

По данным международной инвестиционной позиции ЦБ, на октябрь прошлого года на руках у граждан находилось порядка $85,8 млрд. Покупки в следующие четыре месяца большинство экспертов, опрошенных «Известиями», оценили еще в $4−6 млрд.

Таким образом, общий объем валютной наличности может превышать $90 млрд, что является новым рекордом в этом сегменте.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает, что по итогам первого квартала количество наличной валюты у населения может увеличиться до $100 млрд. Ведь граждане продолжают и будут дальше снимать средства со счетов в рамках установленного ЦБ лимита в $10 тыс.

«Поскольку сейчас вводятся ограничения на поставки долларов и евро в страну, продолжаются устанавливаться новые правила, люди захотят иметь свои средства в инвалюте на руках», — пояснил Евгений Надоршин.

Эксперты не видят ничего удивительного в том, что люди запасаются валютой на «черный день». Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский полагает, что рекордный объем наличной валюты в России — порядка $90 млрд — сложился в результате всплесков спроса в 2014 и 2020 годах.

Действительно, если посмотреть на данные ЦБ, то в 2014 году объем наличных валютных сбережений вырос вдвое, в 2020 году — на 20%.

 Наличная собственность: у россиян накопилось валюты на $90 млрд кэшем
Цифровые мигранты: где будут зарабатывать блогеры после блокировки Instagram
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь