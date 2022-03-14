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06:53 (мск), источник: Известия

Спрос на займы в МФО вырос в 1,5 раза

Спрос на займы со стороны физлиц с 24 февраля по 9 марта по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос в полтора раза, рассказали «Известиям» в топ-10 микрофинансовых организаций. Причины участники рынка видят в желании россиян купить необходимые товары до скачка цен, а также в ужесточении требований в банках.

ЦБ: $ 116.7517   -3.63 € 128.9523   -4.01 ММВБ: $ 114.2525   -4.25 € 121.0300   -3.97
Источник: Известия

В конце февраля и начале марта 2022 года спрос на займы увеличился на 50% по сравнению с показателем годом ранее, рассказал «Известиям» гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

По сравнению с предыдущими неделями число запросов на кредиты повысилось на 8%, отметил он, добавив, что в целом рост спроса характерен для всех регионов страны.

Больше всего заявок получено в период с 24 февраля по 4 марта: в розничной сети рост составил 50% к началу года, в онлайне — 60%, отметил глава группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. Повышенный спрос связан с неопределенностью ситуации и потребностью клиентов в больших закупках в условиях роста цен на продукты питания и на технику, пояснил он.

Повышенный спрос на займы на 10−15% относительно прогноза, построенного с учетом сезонности прошлых лет, наблюдают и в IDF Eurasia в России. Поток заявок на микрофинансирование в конце февраля увеличился на 10%, рассказала коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко.

В феврале и начале марта 2022 года интерес граждан к займам вырос на 180% по сравнению с показателем предыдущего года, рассказали «Известиям» в «Сравни.ру».

В кредитных организациях тем временем фиксируют снижение спроса на потребкредиты и ипотеку до 40%.

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