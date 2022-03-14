Спрос на займы в МФО вырос в 1,5 раза

В конце февраля и начале марта 2022 года спрос на займы увеличился на 50% по сравнению с показателем годом ранее, рассказал «Известиям» гендиректор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.
По сравнению с предыдущими неделями число запросов на кредиты повысилось на 8%, отметил он, добавив, что в целом рост спроса характерен для всех регионов страны.
Больше всего заявок получено в период с 24 февраля по 4 марта: в розничной сети рост составил 50% к началу года, в онлайне — 60%, отметил глава группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. Повышенный спрос связан с неопределенностью ситуации и потребностью клиентов в больших закупках в условиях роста цен на продукты питания и на технику, пояснил он.
Повышенный спрос на займы на 10−15% относительно прогноза, построенного с учетом сезонности прошлых лет, наблюдают и в IDF Eurasia в России. Поток заявок на микрофинансирование в конце февраля увеличился на 10%, рассказала коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко.
В феврале и начале марта 2022 года интерес граждан к займам вырос на 180% по сравнению с показателем предыдущего года, рассказали «Известиям» в «Сравни.ру».
В кредитных организациях тем временем фиксируют снижение спроса на потребкредиты и ипотеку до 40%.