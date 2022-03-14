13:18 (мск), источник: РБК
В работе Wildberries произошел сбой
В работе сервисов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries наблюдаются сбои, сообщили РБК в пресс-службе компании.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«В настоящий момент отмечаются ошибки, ведутся работы по их устранению», — заявил представитель Wildberries.
Из данных сервиса Downdetector следует, что сообщения о первых неполадках в работе стали поступать с 06:00 по московскому времени, а к 10:00 было зафиксировано более 12 тыс. жалоб.
В основном жалобы поступали из крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Около половины всех жалоб (48%) поступили на работу приложения, еще 42% — на проблемы с отслеживанием заказа, 11% — на работу веб-сайта.