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13:18 (мск), источник: РБК

В работе Wildberries произошел сбой

В работе сервисов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries наблюдаются сбои, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент отмечаются ошибки, ведутся работы по их устранению», — заявил представитель Wildberries.

Из данных сервиса Downdetector следует, что сообщения о первых неполадках в работе стали поступать с 06:00 по московскому времени, а к 10:00 было зафиксировано более 12 тыс. жалоб.

В основном жалобы поступали из крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Около половины всех жалоб (48%) поступили на работу приложения, еще 42% — на проблемы с отслеживанием заказа, 11% — на работу веб-сайта.

Во время загрузки произошла ошибка.
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