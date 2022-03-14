В McDonald’s заявили о продолжении работы некоторых ресторанов в России

«Сегодня некоторые рестораны сети McDonald’s продолжили работу. Как мы и писали в стейтменте, приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы», — заявили в компании.
8 марта генеральный директор компании Крис Кемпчински объявил о закрытии 850 заведений на территории России. Затем компания сообщила, что рестораны закроются 14 марта из-за операционных, технических и логистических сложностей, при этом 62 000 сотрудников сети продолжат получать зарплату. По оценке компании, закрытие ресторанов в России обойдется ей примерно в $50 млн в месяц. Источник ТАСС заявил, что рестораны сети могут открыться снова через полтора месяца. Официально эта информация пока не подтверждена.
13 марта СМИ публиковали видео и фото очередей в российских McDonald’s. После объявления компании об уходе из страны, россияне начали перепродавать вещи и продукты из ресторанов. Объявления, в частности, появились на портале Avito, стоимость продукции оценивалась в десятки тысяч рублей.