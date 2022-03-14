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13:04 (мск), источник: Ведомости

Правительство частично разрешило переводить валюту за рубеж

Правительство ослабило запрет на зачисление валюты на иностранные счета, сообщил Минфин. «Ведомости» ознакомились с текстом решения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Компаниям разрешили переводить валюту на счета в зарубежные банки и другие финансовые организации, если эти средства нужны для финансирования деятельности филиалов и представительств. Ограничение — объем средств не должен превышать размер финансирования за предыдущий год.

Физлицам-резидентам разрешено переводить валюту на счета в зарубежных банках и других финансовых организациях и осуществлять конвертацию. Счет должен быть открыт до 1 марта 2022 г. и задекларирован в налоговой.

Дополнительно разрешено принимать на счета за рубежом валюту в виде зарплаты от иностранной организации, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Штрафы за нарушение валютного законодательства достигают 75−100% от суммы операции (по ст. 15.25 КоАП).

Изначально с 1 марта указом президента Владимира Путина российским компаниям и гражданам полностью запретили зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом.

Запрет не распространяется на корреспондентские счета. Меры введены, чтобы предотвратить обвал рубля и отток капитала. Дополнительно экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, чтобы удержать валюту в стране.

Резиденты — это все граждане России и иностранцы, постоянно проживающие в стране. Человек с паспортом РФ, который проживает за рубежом более 183 дней в году и имеет вид на жительство (ВНЖ) в другой стране, признается валютным резидентом России с особым статусом — на него не распространяется большая часть требований закона о валютном контроле. Новый указ президента, в отличие от закона, никак не разграничивает обычных резидентов и резидентов с особым статусом.

Ольга Агеева

 Правительство частично разрешило переводить валюту за рубеж
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