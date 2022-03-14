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14:22 (мск), источник: РБК

Основатель «Теремка» заявил, что место «Макдоналдса» никто не займет

Такого же по сложности и системе бизнеса в России, как у McDonald’s, ни у кого нет, заявил Гончаров. На вопрос, будет ли «Теремок» занимать место ушедшей сети, он ответил, что «давно ждет» мер господдержки.

Источник: Reuters

Место «Макдоналдса» в России никто не займет, поскольку аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет, заявил в Facebook основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Он отметил, что в «Макдоналдсе» всегда были «экстремально низкие» средний чек и цена блюд. Это было связано с тем, что сеть изначально была спроектирована «технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам» — «своего рода дискаунтер», пояснил Гончаров.

«Это не ситуация умных и не жадных руководителей, как пытаются представить “эксперты”», — заявил он. По словам основателя «Теремка», его сеть и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдоналдса». «Просто потому что мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга», — написал Гончаров.

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Он отметил, что нельзя «все это вот так сесть и создать за два-три месяца или два-три года». «Все это появляется за счет десятилетий тяжелого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да еще и с помощью стимулирующих развитие мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот — те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса», — заявил Гончаров.

При этом «Макдоналдс», «будучи и так могущественной компанией и мировым лидером, “годами получал преференции перед российскими компаниями”, заявил он. Поэтому на вопрос, будет ли “Теремок” занимать место “Макдоналдса”, ответ простой — сеть “давно ждет мер поддержки”, отметил Гончаров.

«Ведь это стыд и позор, что, приходя в ведущий банк страны на 23-й год работы компании, открыв 300+ ресторанов и дав работу 4,5 тыс. сотрудников, мы не можем получить кредит даже под 20% годовых. О каком развитии можно говорить?» — заключил он.

В начале марта «Макдоналдс» объявил, что закроет все 850 ресторанов в России. В компании заявили, что продолжат платить зарплату более чем 60 тыс. сотрудников. Приостановку деятельности в «Макдоналдсе» анонсировали с 14 марта, но ряд ресторанов продолжили работать. Как пояснили в компании, в некоторых ресторанах нужно завершить производственные процессы, и речь шла о работе сети до 14 марта включительно. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что российские сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов «Макдоналдс» за год. Он отметил, что «сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками».

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