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16:20 (мск), источник: ТАСС

Росздравнадзор не увидел отсутствия минимума лекарств в аптеках РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор за последний месяц не выявил на территории РФ нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством Российской Федерации. Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что минимальный ассортимент лекарственных средств — это список лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи населению. В частности, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний и других.

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