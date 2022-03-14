Росздравнадзор не увидел отсутствия минимума лекарств в аптеках РФ

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством Российской Федерации. Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что минимальный ассортимент лекарственных средств — это список лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи населению. В частности, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний и других.