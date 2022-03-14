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16:22 (мск), источник: © РИА Новости

«Danone Россия» не будет останавливать производство

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Французская компания Danone не планирует остановку бизнеса и уход из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Danone Россия».

Источник: © РИА Новости

«Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Задача бизнеса в текущих условиях обеспечивать потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания», — сказали в компании.

Подчеркивается, что на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.

Компания производит продукцию, в частности, под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, Alpro, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Петмол», «Актуаль».

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