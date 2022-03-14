16:33 (мск), источник: Ведомости
Минфин заявил о перспективах банкротства ушедших из России западных компаний
Процедура будет осуществляться в период от трех до шести месяцев.
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Предприятия иностранных компаний, которые ушли с российского рынка, могут быть подвергнуты механизму ускоренного банкротства, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
В ответ на уход части бизнеса разработан особый механизм ускоренного банкротства, временного управления компаниями и продажи новым собственникам. Он затронет только предприятия с иностранным участием от 25% в капитале. Банкротство продлится от трех до шести месяцев. Срок будет зависеть от «настроя» собственников, пояснил Силуанов.
«Если компания полностью закрыла двери на замок и ушла, ситуация будет осуществляться по ускоренному банкротству около трех месяцев, будет оценена ситуация, временное управление и продажа компании новым собственникам», — сказал министр. В другом случае — если компания продолжит операционную деятельность, но практически прекратит реализацию товаров или услуг, банкротство продлится до 6 месяцев.
«Уход компаний с нашего рынка остро не выгоден никому: ударяет по иностранным компаниям и конечно, сказывается на работе нашей экономики», — подчеркнул Силуанов, отметив, что у компаний с иностранным участием был хороший финансовый результат в России. Он добавил, что правительство заинтересовано в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу, сохранили рабочие места и вклад в экономику страны.