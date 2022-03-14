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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты, сумма которой превышает 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Reuters

Кроме того, власти республики ввели запрет на вывоз за границу слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

Как пояснили в пресс-службе Национального банка Казахстана, ограничения введены с целью «предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса». В финрегуляторе заявили, что банки второго уровня в стране обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов, однако пока не могут удовлетворить возросший спрос на наличную иностранную валюту из-за проблем с логистикой.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов.

В Кремле такие меры объяснили желанием минимизировать риски и последствия западных санкций, а также застраховать граждан от раскачивания экономики.

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