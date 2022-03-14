Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты

Кроме того, власти республики ввели запрет на вывоз за границу слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.
Как пояснили в пресс-службе Национального банка Казахстана, ограничения введены с целью «предотвращения рисков финансовой стабильности и снижения давления спекулятивного спроса». В финрегуляторе заявили, что банки второго уровня в стране обладают достаточными объемами ликвидных валютных активов, однако пока не могут удовлетворить возросший спрос на наличную иностранную валюту из-за проблем с логистикой.
Ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов.
В Кремле такие меры объяснили желанием минимизировать риски и последствия западных санкций, а также застраховать граждан от раскачивания экономики.