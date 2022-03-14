Акции китайских компаний рекордно обвалились

Акции дешевеют, потому что инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией. Об этом сообщил Bloomberg.
Индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупнейших технологических компаний Китая, просел на 11,87%. Это крупнейшее падение с момента его запуска в июле 2020 года. 10—11 марта индекс Golden Dragon, который отслеживает американские депозитарные расписки китайских фирм, падал на 10%. Такое происходит впервые в 22-летней истории этого индекса. Китайский юань также дешевеет из-за настроений на рынке.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, сошлись во мнении, что возможные санкции США отрицательно скажутся на китайских компаниях.
Вечером 13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия попросила у Китая военное оборудование и другую помощь. По данным CNN, РФ ждёт от КНР дроны и экономическую поддержку.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отрицает обращение к Пекину за помощью и заявляет, что не нужно воспринимать газеты как первоисточник.
Ранее «Секрет» писал, что власти Китая начали переговоры с государственными компаниями о потенциальных инвестициях в российские фирмы или активы. Они могут приобрести или увеличить доли в энергетических и сырьевых компаниях, в том числе в «Газпроме» и «Русале».
В ответ на это американский министр торговли Джина Раймондо сообщила, что Соединённые Штаты могут отрезать сотрудничающие с РФ китайские фирмы от поставок американского оборудования и программного обеспечения.
Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай ждут последствия, если он станет помогать России компенсировать потери из-за санкций Запада.