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17:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

Акции китайских компаний рекордно обвалились

14 марта стал худшим днём для акций китайских компаний, которые торгуются на бирже в Гонконге, с ноября 2008 года. Отслеживающий динамику китайских бумаг индекс Hang Seng China Enterprises упал на 7,74% и достигал в моменте 6513,84 пункта.

ЦБ: $ 115.1963   -1.56 € 127.2343   -1.72 ММВБ: $ 113.5000   -0.75 € 122.6500   +1.62
Источник: AP 2022

Акции дешевеют, потому что инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией. Об этом сообщил Bloomberg.

Индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупнейших технологических компаний Китая, просел на 11,87%. Это крупнейшее падение с момента его запуска в июле 2020 года. 10—11 марта индекс Golden Dragon, который отслеживает американские депозитарные расписки китайских фирм, падал на 10%. Такое происходит впервые в 22-летней истории этого индекса. Китайский юань также дешевеет из-за настроений на рынке.

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Эксперты, опрошенные Bloomberg, сошлись во мнении, что возможные санкции США отрицательно скажутся на китайских компаниях.

Вечером 13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия попросила у Китая военное оборудование и другую помощь. По данным CNN, РФ ждёт от КНР дроны и экономическую поддержку.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отрицает обращение к Пекину за помощью и заявляет, что не нужно воспринимать газеты как первоисточник.

Ранее «Секрет» писал, что власти Китая начали переговоры с государственными компаниями о потенциальных инвестициях в российские фирмы или активы. Они могут приобрести или увеличить доли в энергетических и сырьевых компаниях, в том числе в «Газпроме» и «Русале».

В ответ на это американский министр торговли Джина Раймондо сообщила, что Соединённые Штаты могут отрезать сотрудничающие с РФ китайские фирмы от поставок американского оборудования и программного обеспечения.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай ждут последствия, если он станет помогать России компенсировать потери из-за санкций Запада.

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