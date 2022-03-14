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18:49 (мск), источник: ТАСС

Дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 8,7%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Дневная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 8,7%, на 4 млн, а количество регистраций увеличилось в четыре раза, сообщили в пресс-службе соцсети.

Источник: РИА "Новости"

«Дневная аудитория ВКонтакте в России выросла на 8,7% — на 4 млн. Теперь “ВКонтакте” пользуются более 50 млн человек в день — социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России», — сообщили в пресс-службе.

Также число новых регистраций на платформе увеличилось в четыре раза. Количество новых дружб выросло также выросло в 3,5 раза, каждый день пользователи стали добавляться в друзья на десятки миллионов раз чаще. За последний месяц количество ежедневных видео выросло на 15,5%, а число просмотров ленты в сутки — на 25%.

«А еще они [пользователи] активно делятся своим мнением о публикациях: речь о миллионах отправленных комментариев — их оставляют на 24% чаще, чем в прошлом месяце», — уточнили в пресс-службе.

По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций.

В полночь 14 марта Роскомнадзор ограничил Instagram на территории России. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

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