Дневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 8,7%

«Дневная аудитория ВКонтакте в России выросла на 8,7% — на 4 млн. Теперь “ВКонтакте” пользуются более 50 млн человек в день — социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории в России», — сообщили в пресс-службе.
Также число новых регистраций на платформе увеличилось в четыре раза. Количество новых дружб выросло также выросло в 3,5 раза, каждый день пользователи стали добавляться в друзья на десятки миллионов раз чаще. За последний месяц количество ежедневных видео выросло на 15,5%, а число просмотров ленты в сутки — на 25%.
«А еще они [пользователи] активно делятся своим мнением о публикациях: речь о миллионах отправленных комментариев — их оставляют на 24% чаще, чем в прошлом месяце», — уточнили в пресс-службе.
По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций.
В полночь 14 марта Роскомнадзор ограничил Instagram на территории России. Согласно заявлению ведомства, доступ к социальной сети ограничен в связи с распространением в ней призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.