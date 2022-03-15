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00:47 (мск), источник: © РИА Новости

Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Минск и Москва откажутся от доллара в расчетах за энергоресурсы и будут работать в российских рублях, заявил премьер Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит пресс-служба правительства республики.

ЦБ: $ 115.1963   -1.56 € 127.2343   -1.72 ММВБ: $ 114.1025   -0.15 € 119.9500   -1.08
Источник: РИА "Новости"

«Принято решение по реструктуризации и рассрочке (выплаты. — Прим. ред.) государственных кредитов, которые предоставлялись Россией, о переводе их с валюты в российский рубль. В принципе, это будет применяться ко всем нашим соглашениям», — сказал премьер.

По его словам, это абсолютно естественное решение «в силу известных обстоятельств».

«Нет никакого смысла больше привязываться к некой третьей валюте. Мы давно об этом говорили, и наконец — не было бы счастья, да несчастье помогло», — добавил он.

Головченко также заявил, что у сторон одинаковые позиции по всем вопросам, противоречий нет.

После начала российской спецоперации по демилитаризации Украины западные страны заявили о новых санкциях против Москвы. Основные ограничения приходятся на банковский сектор, в том числе ЦБ, а также поставки высокотехнологичной продукции. Десятки крупнейших компаний также покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний. Кроме того, рестрикции затронули Белоруссию.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Справка
Лимит на снятие наличной валюты с банковских вкладов. Как это работаетЦБ установил лимит на снятие наличных средств с валютных вкладов в $10 тыс. Также граждане не смогут покупать наличную валюту.
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