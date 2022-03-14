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21:58 (мск), источник: РБК

Боррель назвал три способа снизить зависимость ЕС от России

Диверсификация поставок, энергоэффективность и ускорение использования возобновляемых источников энергии являются тремя способами снижения зависимости Европы от энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его статья опубликована на сайте службы ЕС по внешним связям.

Источник: РИА "Новости"

«Три способа сократить нашу зависимость от России — это диверсификация поставок, энергоэффективность и ускорение использования возобновляемых источников энергии», — написал Боррель.

Диверсификацию можно провести с помощью закупки сжиженного природного газа у США, Катара, Норвегии и африканских поставщиков, отметил глава европейской дипломатии.

Для этого Евросоюзу придется создать новую инфраструктуру для приема СПГ, которая почти отсутствует в Центральной и Восточной Европе, и организовать единую систему поставок.

Тема снижения зависимости ЕС от энергоносителей из России была в центре обсуждения европейских лидеров на неформальном саммите в Версале. На встрече договорились о «скорейшем» отказе Евросоюза от российского газа, нефти и угля, сообщил Боррель.

По его словам, Еврокомиссия к концу марта планирует представить план по энергопоставкам на следующий зимний сезон, а к концу мая уточнит программу REPower EU, которая нацелена в том числе на то, чтобы сделать Европу независимой от энергоносителей из России «гораздо раньше» 2030 года.

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Кроме того, в конце марта лидеры стран ЕС рассмотрят ситуацию с ростом цен на энергоносители. Евросоюзу следует переосмыслить систему оптового ценообразования на электроэнергию, считает Боррель.

Биржевая цена на газ в Европе начала обновлять рекорды с конца лета прошлого года и в декабре 2021 года поднялась выше $2190 за 1 тыс. куб. м. На фоне украинских событий и западных санкций против России цена апрельского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах 7 марта достигала отметки в $3700, 14 марта биржевая цена газа обвалилась почти до $1200, позже скорректировавшись до $1313 за 1 тыс. куб. м.

Рекордных показателей достигают и цены на нефть. Стоимость марки Brent 7 марта достигла $138 за баррель. Исторический максимум был зафиксирован в июле 2008 года и составил $147,5 за баррель.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт российских энергоносителей. По его словам, европейские страны не присоединились к этому решению, поскольку намного сильнее зависимы от поставок нефти и газа из России, чем Штаты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя западные инициативы в отношении российских энергоносителей, говорил, что подобные меры могут привести к «перекосу на рынках», а вице-премьер Александр Новак заявлял, что отказ от российской нефти может привести к «катастрофическим последствиям» и цене на нефть до $300 за баррель.

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