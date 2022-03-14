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23:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Центробанк впервые за три недели прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже

Центробанк России не открывает торги на Мосбирже в секции фондового рынка, чтобы решить вопросы, обеспечивающие стабильность финансовой системы России. Также в Центробанке считают, что открытие биржи в сегодняшней экономической ситуации приведет «к эмоциональным действиям инвесторов» и «к неоправданным потерям». Об этом заявили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос «РБК Инвестиций».

Источник: Агентство «Москва»

«Мы понимаем, что многие участники рынка и инвесторы хотят торговать. Но продолжение паузы дает возможность решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами. Это прежде всего завершение расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам резидентов и нерезидентов, которые были совершены до приостановки, прояснение вопросов по счетам С (открываются профессиональными участниками рынка для нерезидентов. — “Ъ”) и ситуации по расчетам и выплатам со стороны международных депозитариев», — сказал управляющий директор по коммуникациями Мосбиржи Андрей Брагинский.

Он также отметил, что на данный момент Мосбиржа технически готова к запуску торгов на фондовом рынке.

Торги акциями приостановлены на Мосбирже уже третью неделю — с 28 февраля. Это произошло после резкого обвала российского фондового рынка на фоне военной операции России на Украине. 12 марта Центробанк сообщил, что не возобновит торги ценными бумагами на Мосбирже минимум до 21 марта.

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