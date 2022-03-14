23:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Центробанк впервые за три недели прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже
Центробанк России не открывает торги на Мосбирже в секции фондового рынка, чтобы решить вопросы, обеспечивающие стабильность финансовой системы России. Также в Центробанке считают, что открытие биржи в сегодняшней экономической ситуации приведет «к эмоциональным действиям инвесторов» и «к неоправданным потерям». Об этом заявили в пресс-службе регулятора в ответ на запрос «РБК Инвестиций».