Кабмин ввел временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС и сахара в третьи страны

«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.
Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. «Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — подчеркнули в правительстве.
10 марта решение о временном запрете экспорта сахара и зерновых одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. «Оно принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по данным Минсельхоза РФ, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%. При этом временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме, сообщала 10 марта пресс-служба Минэкономразвития РФ.