Рынок NFT рухнул на фоне кризиса

За неделю с 28 февраля объем торгов NFT рухнул на З2%, до $ 407, З млн, следует из данных сервиса CrуptoSlam. Сильнее всего продажи NFT упали в ETH: оборот тoкeнoв там снизился на З5%, до $ З40,9 млн, говорит основатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян. Стоимость проданных монет, выпущенных в блoкчeйнax кpиптoвaлют Solana (SOL) и Flow (FLOW), уменьшилась на 12% и 22% соответственно, рассказала она «Ъ».
Исходя из данных Google Trends, поиск по ключевым словам за последние две недели показал снижение интереса к теме на 60−70% по сравнению с концом января, добавила Асланян. По информации CryptoSlam, в феврале на вторичных рынках было 796 тыс. покупателей NFT (на 12% меньше, чем в январе), на долю которых приходилось около $2,6 млрд продаж (на 40% меньше, чем в январе). Цена ETH с ноября снизилась на 50%, говорит глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.
Технология NFT (Non Fungible Token) создана в 2017 году на основе смарт-контрактов в криптовалюте Ethereum. Они представляют собой цифровой сертификат, в котором содержится зашифрованная информация о любом товаре, его владельце и сделках. Пользователю нужно иметь криптокошелек и загрузить на специальную площадку цифровой контент, который он хочет перевести в токен, — картинки, музыка, видеоролики, 3D-модели, текст и т. д. В начале февраля член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что сегмент NFT нуждается в регулировании.
Владельцы NFT продают или держат купленные NFT российских авторов, но не приобретают новые, уточняет директор студии AES+F Антон Святский: «NFT — это в первую очередь спекулятивный инвестиционный инструмент, который быстро теряет актуальность, когда мир дестабилизирован».
Коллекционеры, которые рассматривают NFT как важную технологию будущего, продолжают покупать предметы искусства, возражает аналитик EXANTE Владимир Ананьев. Но сейчас «сильно напряглись отношения и в традиционном искусстве», хотя обычно эта отрасль не сильно реагировала на геополитику, признает он: «Директора музеев, кураторы и художники подчеркнуто дистанцируются от России и ее богатых граждан вне зависимости от того, под санкциями те или нет». Но, вероятно, NFT получит новый импульс в скором времени, поскольку эта сфера лишена как национальной, так и географической привязки, надеется Владимир Ананьев.
11,8 миллиона долларов составила цена редкого токена «Чужой» из коллекции CryptoPunks в 2020 году.
Российско-украинский кризис сместил акцент с NFT на криптовалюты, отмечают эксперты. Из-за того что этот рынок не легализован, оценить масштабы дополнительного спроса на криптовалюту сложно, отмечает Аарон Хомский.
Объем торгов рубля против крупнейшего стейблкойна Tether (криптовалюта, обменный курс которой стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам) вырос в три-четыре раза, уточняет Владимир Ананьев: «Это говорит о повышенном интересе россиян к криптовалюте — многие ищут способы вывести капиталы из страны».
Люди начинают переходить на цифровые валюты, чтобы сохранить и приумножить сбережения, согласна Ани Асланян. Однако решения властей США, ЕС и Японии потребовали от местных криптобирж заморозки счетов не только тех россиян, кто попал под санкции, но и всех граждан РФ, отмечает эксперт: «Крупные биржи в основном поддались политическому влиянию, хотя, например, криптокошелек Metamask и NFT-платформа OpenSea еще не блокируют российских пользователей». Но это не спасение, считает Ани Асланян, так как пользователям нужно выводить средства, а, например, популярный способ через Binance уже невозможен: c 10 марта транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют, а также прямые вводы и выводы рубля по картам Mastercard и Visa, выпущенным в России, недоступны.
Юлия Степанова, Ксения Куликова
Во время загрузки произошла ошибка.