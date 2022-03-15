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03:30 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД заявили, что российские военные контролируют ситуацию на ЧАЭС и ЗАЭС

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Станции работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается МАГАТЭ», — рассказал он.

«Сейчас главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций в отношении данных объектов критической инфраструктуры со стороны украинских националистических сил», — указал Полищук, добавив, что «после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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