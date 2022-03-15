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04:02 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт предостерег от покупки валюты с рук

В России покупка валюты у частных лиц запрещена, и в текущей ситуации стоит воздержаться от подобных шагов. Об этом заявил агентству «Прайм» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

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Источник: Reuters

«Нетрудно предположить, что новые ограничения в сочетании с паникой, которой охвачены многие (вспомните повальное снятие наличных и очереди в аптеках и магазинах), приведут к появлению черного рынка валюты. Очень советую — не поддаваться на искушение покупать валюту на нем», — сказал эксперт.

Григорьев напомнил, что купля-продажа валюты у частных лиц в России запрещена — за это грозит административная ответственность. При этом курс у таких перекупщиков, отметил он, будет «запредельным».

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«Намного выше курса “нормального рынка”. Во-вторых, паникой и неопытностью покупателей воспользуются мошенники. И в руках покупателя окажутся не доллары или евро, а пачка цветных бумажек», — подчеркнул Григорьев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что данная опция поможет россиянам, которые не знают, куда направить приобретенную иностранную валюту. Одновременно с этим будет запущен процесс вовлечения иностранной валюты обратно в оборот российской экономики. Также, по словам Моисеева, российские аффинажные заводы получат поддержку в условиях санкций, не позволяющих им свободно продавать золото за рубеж.

Справка
Лимит на снятие наличной валюты с банковских вкладов. Как это работаетЦБ установил лимит на снятие наличных средств с валютных вкладов в $10 тыс. Также граждане не смогут покупать наличную валюту.
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