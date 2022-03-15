Эксперт предостерег от покупки валюты с рук

«Нетрудно предположить, что новые ограничения в сочетании с паникой, которой охвачены многие (вспомните повальное снятие наличных и очереди в аптеках и магазинах), приведут к появлению черного рынка валюты. Очень советую — не поддаваться на искушение покупать валюту на нем», — сказал эксперт.
Григорьев напомнил, что купля-продажа валюты у частных лиц в России запрещена — за это грозит административная ответственность. При этом курс у таких перекупщиков, отметил он, будет «запредельным».
«Намного выше курса “нормального рынка”. Во-вторых, паникой и неопытностью покупателей воспользуются мошенники. И в руках покупателя окажутся не доллары или евро, а пачка цветных бумажек», — подчеркнул Григорьев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что данная опция поможет россиянам, которые не знают, куда направить приобретенную иностранную валюту. Одновременно с этим будет запущен процесс вовлечения иностранной валюты обратно в оборот российской экономики. Также, по словам Моисеева, российские аффинажные заводы получат поддержку в условиях санкций, не позволяющих им свободно продавать золото за рубеж.