Банки зафиксировали резкий рост спроса россиян на сейфовые ячейки

После начала военного конфликта на Украине и новой волны западных санкций, распространившихся в том числе на резервы ЦБ, клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. Об этом РБК сообщили в крупных кредитных организациях. По оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на такую услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной.
«Спрос клиентов на аренду индивидуальных банковских сейфов в марте вырос примерно в два раза по сравнению со средним ежедневным значением февраля», — сообщил представитель банка «Открытие». Он уточнил, что чаще всего клиенты арендуют ячейку на один год.
«С конца февраля мы видим рост интереса клиентов к этой услуге: количество новых договоров увеличилось в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заметил представитель Промсвязьбанка. Он добавил, что спрос на ячейки в основном предъявляют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый востребованный сейчас срок аренды — один год. «По нашей оценке, спрос на аренду банковских сейфов будет расти. В период высокой волатильности рынка клиенты, в особенности состоятельные, предпочитают максимально консервативный подход к сохранению сбережений и ценностей», — указал представитель ПСБ.
В банке «Санкт-Петербург» сообщили, что с 24 февраля по 10 марта количество арендованных ячеек выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Если ранее занятость ячеек составляла 30−40%, то на текущий момент превышает 90%», — оценил директор розничных продуктов банка «Дом. РФ» Евгений Шитиков.
«Мы отмечаем увеличение спроса на данную услугу. В настоящее время заполнено более 50% сейфовых ячеек», — сказал представитель Абсолют Банка. Он добавил, что клиенты в основном интересуются арендой хранилищ на срок до 30 дней.
В Московском кредитном банке (МКБ) и банке «Зенит» подтвердили резкое увеличение активности по аренде ячеек, не раскрыв конкретных данных по приросту. «Клиенты предпочитают наиболее ходовые банковские ячейки малого и среднего размера, а также выбирают срок хранения в среднем до трех месяцев», — отметил представитель МКБ. В банке «Зенит» сообщили, что средний срок аренды сейчас составляет шесть месяцев. В МТС Банке не привели данные о количестве обращений клиентов за этой услугой, но спрогнозировали, что спрос на нее останется высоким в ближайшее время.
ВТБ — единственный банк из ответивших на запрос РБК, который не зафиксировал существенного спроса на сейфовые ячейки. «Уровень заполняемости соответствует прошлогодним показателям», — сказал его представитель. Он подчеркнул, что ВТБ наблюдает «взрывной» рост интереса клиентов к классическим вкладам и металлическим счетам.
В Райффайзенбанке и Совкомбанке отказались от комментариев. В остальных крупных банках не ответили на запрос РБК.
Почему россияне заинтересовались банковскими ячейками
«Рост спроса на аренду сейфовых ячеек обусловлен желанием части клиентов уйти в кеш и хранить сбережения в наличном виде, не дома», — говорит вице-президент МТС Банка Владимир Стасевич.
Россияне ищут альтернативные способы хранения сбережений, как наличной валюты, так и других ценностей, например золота в слитках, говорит руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Ячейки позволяют хранить что угодно и более защищены, чем хранение в домашних условиях». У банков, как правило, нет информации о том, что конкретно клиент планирует разместить в арендуемой ячейке, но эксперт не исключает, что в конце февраля — марте россияне перемещали в хранилища снятую с вкладов наличность.
«Из нескольких популярных источников транслировалась идея перекладывания валюты со счетов на ячейки, думаю, это могло частично породить спрос», — говорит Кривошея.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции России на Украине. В тот же день на фоне обвала фондового рынка и угрозы новой волны жестких западных санкций объем наличных денег в рублях на руках у населения и в кассах банков вырос на 111,3 млрд руб. Всего за февраль оборот рублевой наличности в обращении увеличился на максимальные за все время замеров 2,03 трлн руб., писал РБК.
С 28 февраля, после резкого повышения ставки ЦБ до 20%, крупные игроки стали предлагать клиентам-физлицам сберегательные продукты в рублях с доходностью выше ключевой ставки. Ставки по валютным вкладам также поднялись. Пока неизвестно, насколько сократились розничные пассивы банков в феврале, — Банк России еще не раскрыл статистику по сектору, однако тренд по оттоку средств из безналичной формы в наличную переломился. Если в период с 1 по 5 марта включительно объем купюр и банкнот в обращении вырос на 1,05 трлн руб., то с 9 по 11 марта наблюдался возврат денег в банковскую систему на уровне 140,5 млрд руб., следует из статистики ЦБ.
Банки фиксировали повышенный спрос клиентов и на наличную иностранную валюту. Информация по объемам ее снятия отсутствует, так же как и по количеству наличных долларов и евро у населения. С 9 марта ЦБ ввел временные ограничения на получение наличной валюты на руки: купить ее за рубли нельзя, можно только снять с открытых ранее счетов и вкладов в пределах $10 тыс. (съем возможен только в долларах, все, что сверх, — по курсу в рублях). Операции с безналичной валютой внутри страны по-прежнему не ограничены. Новый порядок был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз в страну наличных евро, и за три дня до введения аналогичного запрета на доллары.
Сколько россияне хранили денег в банках до спецоперации на Украине
По данным ЦБ, на 1 февраля 2022 года объем средств населения на рублевых вкладах составлял 27,2 трлн руб. Почти 64% из них, или 17,4 трлн руб., хранилось на срочных депозитах. На ту же дату валютные сбережения физлиц в банках оценивались в $90,6 млрд. На срочные вклады приходилось тоже около 60% клиентских средств, или $54,4 млрд.
«Спрос на ячейки сохранится и в ближайшие месяцы», — прогнозирует Шитиков. «Мы ожидаем увеличения спроса на данную услугу в связи с расширением возможности по покупке драгоценных слитков и освобождением их продажи от НДС. При покупке драгоценного металла важно обеспечить надежное хранение и сохранение его качества», — замечает представитель банка «Зенит». В банке «Санкт-Петербург» интерес клиентов к сейфовым ячейкам, наоборот, считают временным явлением.
«Предполагаем, что в банковских ячейках клиенты размещают: имущество, ценности, включая наличные денежные средства. При стабилизации ситуации на рынке, полагаем, денежные средства будут возвращены на счета. На наш взгляд, в связи с экономической ситуацией в стране подъем интереса на аренду банковских ячеек является краткосрочным», — говорит представитель «Санкт-Петербурга».
Спрос россиян на аренду ячеек будет зависеть от ожиданий и доверия к банковской системе, полагает Кривошея. «О рациональности судить в принципе сложно — люди склонны оценивать события через определенный фильтр, который делает яркие и драматичные вещи более заметными. Поэтому можно ожидать, что частично спрос может быть вызван эмоциональной реакцией на изменения», — говорит собеседник РБК.
Срок, на который клиенты банков сейчас готовы размещать средства в ячейках, может отражать их ожидания, как быстро снизятся геополитические риски, полагает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Он подчеркивает, что комиссии банков от оказания этой услуги скромные. «За последние три года банки в совокупности зарабатывали на аренде ячеек в среднем 3,7 млрд руб. в год, что составляло лишь 0,2% от комиссионных доходов сектора. Даже в случае роста данной суммы на 10−20% данные комиссии будут вносить крайне незначительный вклад в формирование прибыли банков», — оценивает аналитик.