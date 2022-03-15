09:17 (мск), источник: Секрет Фирмы
Ограничения поставок из России усугубили кризис в Великобритании
Ограничения на закупку российского гранулированного древесного топлива усугубили энергетический кризис в Великобритании.
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По данным The Telegraph, из-за санкционных ограничений на поставку биотоплива из России общий объём европейского производства может сократиться на 12−15%. Великобритании придётся в срочном порядке искать замену российскому импорту. При этом аналитики прогнозируют, что счета за газ и электричество для британцев вырастут на 50%.
По данным газеты, за последние годы благодаря правительственной поддержке тысячи домовладений и компаний перешли на отопительные системы с использованием гранулированной древесины. При этом Россия считается крупнейшим экспортёром этого вида биотоплива.
Из-за антироссийских санкций цены на гранулированную древесину в Британии увеличились на 25−40% и составляют порядка 385 фунтов стерлингов за тонну (около 53 300 рублей). Такое подорожание соответствует среднеевропейскому уровню роста цен на топливо.
«Последствия ощутят и другие страны, которые сейчас борются за лучшую продукцию одних и тех же поставщиков», — отметил глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебус.
Теперь в Великобритании пытаются найти альтернативные источники закупок и разработать меры по реструктуризации международной системы поставок. Общий объём европейского производства из-за антироссийских санкций может сократиться на 12−15%, уточнили эксперты.
The Telegraph уточнила, что большинство домов по-прежнему отапливаются газом, который для потребителей за полгода подорожал в 5 раз. В следующем месяце счета за электричество и газ для британцев могут вырасти на 50%, утверждают эксперты. По словам Лебуса, Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому будет импортировать значительные объёмы. «Мы неизбежно окажемся вовлечёнными в усиливающийся энергетический кризис», — добавил он.