Сенатор заявила, что скоро могут обсудить ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке

«Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время», — уточнила Ковитиди.
По словам российского сенатора, вопрос с ужесточением надо рассматривать на фоне влияния и распространения незаконной предпринимательской деятельности среди лиц, продающих валюту без лицензии.
Ковитиди подчеркнула, что парламентариям надо максимально быстро изучить правоприменительную практику по этой категории дел и принять решение, внеся изменения в законодательство РФ.
Каких-либо подробностей, касающихся мер ужесточения за покупку и продажу валюты на черном рынке, сенатор не привела.