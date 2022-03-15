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10:30 (мск), источник: Газета.Ру

Сенатор заявила, что скоро могут обсудить ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что вопрос, связанный с ужесточением наказания за приобретение и продажу валюты на черном рынке, вероятно, обсудят в скором времени. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: Reuters

«Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время», — уточнила Ковитиди.

По словам российского сенатора, вопрос с ужесточением надо рассматривать на фоне влияния и распространения незаконной предпринимательской деятельности среди лиц, продающих валюту без лицензии.

Ковитиди подчеркнула, что парламентариям надо максимально быстро изучить правоприменительную практику по этой категории дел и принять решение, внеся изменения в законодательство РФ.

Каких-либо подробностей, касающихся мер ужесточения за покупку и продажу валюты на черном рынке, сенатор не привела.

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