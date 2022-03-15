«Ашан» останется в России, заявил глава союза французских предпринимателей

«Да», — сказал он в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос, могут ли французские компании, в том числе «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон» продолжать оставаться в России.
Ру де Безье отметил, что «“Ашан” присутствует в России и на Украине».
По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек.
«Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT… Наша ответственность как работодателя — поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за эту войну», — подчеркнул он.
«Мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит закрыть» (французские компании в РФ — ред.), — указал глава союза.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.