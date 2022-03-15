«Это разговор по понятиям». Экономисты объяснили запрет на присвоение рейтингов российским компаниям

Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты считают, что таким образом Россию пытаются исключить из международной системы торговых отношений и лишить иностранных капиталов и технологий.
15 марта Евросоюз озвучил четвёртый пакет санкций против России. Он включает:
- полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями;
- запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая дорогие авто и ювелирные изделия;
- запрет на новые инвестиции в энергетику РФ, за исключением мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС;
- запрет на импорт из РФ сталелитейной продукции;
- расширение списка физических и юридических лиц, попавших под санкции;
- запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.
По словам профессора кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ и заведующего сектором Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Рогожина, запрет на присвоение рейтингов российскому бизнесу «ни к чему хорошему не приведёт»:
Советская экономика не имела никаких рейтингов и не участвовала ни в каких оценках экспертов. Но Россия уже стала считать себя частью мировой экономики и частью международной системы экономических отношений. И рейтинги резко стали нужны — в частности, чтобы получать кредиты. А чтобы получить иностранные средства, компания должна получить рейтинг.
«Если мы нынче выходим из этой структуры, из мировой экономики, из мировых отношений — что на сегодня уже вряд ли возможно, — то и рейтинги нам тоже никакие не нужны — мы здесь сами с усами. Но мы ведь не выходим и даже этого побаиваемся… Хотя де-факто мы выпадаем из этой системы», — заявил Рогожин.
По словам экономиста, в связи с недавними событиями выяснилось, что Россия сильно зависит от мировой экономики, у неё невелики запасы собственных ресурсов и технологий, чтобы самостоятельно себя обеспечивать. В частности, стали очевидны проблемы с производством медикаментов, а также с воздушным транспортом, когда Boeing отказалась обслуживать российские самолёты, а китайские компании заявили, что не будут поставлять запчасти в Россию.
По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, запрет на присвоение российским структурам рейтингов — это политический вопрос, который не имеет под собой экономических причин.
В частности, агентства S&P, Fitch и Moody's не будут анализировать баланс предприятий, их эффективность, а просто выведут их из рейтинга или оставят последние показатели. Ранее S&P присвоило российской экономике «мусорный» рейтинг, а Fitch и Moody's заявили о возможности дефолта в стране.
Я бы не стал делать фундаментальных выводов по поводу этих санкций. Это больше «разговор по понятиям». У нас высококонкурентные, эффективные предприятия, которые хорошо работают, ведут инвестиционную и инновационную деятельность. Но они теперь не будут попадать в рейтинги.
Георгий Остапковичдиректор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ
«Иностранный капитал, когда идёт в какую-либо страну, смотрит рейтинг страны, насколько агентства оценивают инвестиционный климат, риски вложения в страну. Затем он смотрит на рейтинг предприятия. А теперь иностранные капиталы вряд ли пойдут в России, так как он не знает, что происходит в стране. И, скорее всего, будут оценивать Россию по последнему присвоенному рейтингу. А их спустили до “мусорного” и по страховым финансовым рискам, и по большинству наших предприятий. С таким рейтингом ни один нормальный агент не пойдёт вкладываться ни в предприятия, ни в страну, если ему только не предложат какой-то внушительный дисконт», — заявил Остапкович.
По мнению эксперта, лишение России рейтингов автоматически лишает её возможности привлекать иностранных инвесторов. Но это не единственная проблема, ведь капиталы можно найти в России.
Отсутствие или наличие отрицательной характеристики от авторитетов на финансовых рынках отрежет РФ от прихода компаний с новыми технологиями и с новым, современным менеджментом, подчеркнул Остапкович. Например, после ухода BMW, Honda и прочих автопроизводителей в России останутся заводы, но не будет деталей, технологий и менеджмента.
«Нас практически отрезают от мировой торговли. А один из главных источников роста, как говорили классики современной экономики Адам Смит, Давид Рикардо, Альфред Маршал, — это международная торговля. Это основной источник роста, где ты можешь продать свой товар, который делается в большом количестве, и на вырученные деньги купить дефицитный товар, и так балансировать экономику. Сейчас высокотехнологичная продукция не создаётся в одной стране. Boeing, Airbus — у них в комплектации участвуют 5−6, а то и 15 стран. Например, адронный коллайдер — в его создании участвовало более 100 стран. Сейчас даже утюг не делает одна страна. Условно Bosch или Bork делают утюг, но чипы и микроэлектронику им поставляет Тайвань. Сейчас создание товаров идёт в основном за счёт глобализации», — добавил Остапкович.
Ранее глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас заявил, что санкции против России сильнее повлияют на мировую экономику, чем ситуация на Украине. По мнению Мэлпаса, сама военная операция нанесёт краткосрочное воздействие на глобальный ВВП, а вот ограничения будут ещё долго влиять на благосостояние россиян.