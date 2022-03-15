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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Bayer продолжит производить лекарства в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию лекарственные средства, а также сохраняет действующие партнерства по их производству в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения.

«Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции… Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России», — цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО «Байер» Нильса Хессманна.

Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer), «Супрадин» (Supradyn).

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