Bayer продолжит производить лекарства в России

Ранее в понедельник Bayer AG объявил, что приостановит рекламную деятельность и инвестиционные проекты в России и Белоруссии, но продолжит поставлять основные товары для сельского хозяйства и здравоохранения.
«Bayer продолжит поставлять лекарственные средства и информировать о правильном применении своей продукции… Наши этические принципы остаются неизменными: мы должны поставлять наши препараты российским пациентам. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения непрерывности поставок препаратов и сохраняет действующие партнерства по производству продукции в России», — цитирует пресс-служба генерального представителя Bayer в России и странах СНГ, гендиректора АО «Байер» Нильса Хессманна.
Химико-фармацевтический концерн концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer), «Супрадин» (Supradyn).