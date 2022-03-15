Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
10Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией ДНР и ЛНР
20Ситуация в городах Украины
18:32 (мск), источник: © РИА Новости

Ретейлеры сообщили о достаточном количестве продуктов на складах

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Продуктов на товарных складах ретейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка.

Источник: © РИА Новости

«На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути», — отметили в Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, “Чижик”).

«Лента» также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. «Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса», — сообщил ретейлер.

Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.

В начале марта Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.

 В Британии оценили 'леденящее душу' новое оружие России
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь