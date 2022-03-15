Россиянам рассказали, стоит ли досрочно гасить ипотеку в 2022 году

Эксперты по недвижимости и ипотечному кредитованию проанализировали ситуацию на рынке и разобрались, как россиянам справиться с ежемесячными выплатами по ипотеке. Аналитики рассказали, стоит ли погасить ипотеку досрочно и что делать, если значительно упал доход или пришлось уйти с работы. В 2021 году 1,9 млн человек в России оформили ипотеку на 5,7 трлн рублей.
Первое, что нужно запомнить обладателям ипотеки: ставка и процент по кредиту не изменятся ни при каких обстоятельствах — вырастет курс рубля или нет. Если же это случилось, то адвокат Андрей Саунин советует вспомнить о защите прав потребителя и обратиться к специалистам.
Перед досрочным погашением ипотеки стоит взвесить все за и против. Если есть такая возможность и трата большой суммы никак не скажется на финансовом благополучии владельцев недвижимости, то стоит закрыть кредит. Так заёмщик сможет значительно сэкономить на выплачиваемом проценте. Но если уверенности в будущем нет, то торопиться погашать ипотеку нет смысла. Те, кто заключил договор до 2022 года, могут и дальше выплачивать займ по ставке 6−12%, они находятся в лучшем положении, чем те, кому придется брать кредит на квартиру в 2022 году с повышенным процентом.
«Очевидный плюс для покупателей, которые уже выплачивают ипотеку, заключается в том, что в условиях ослабления рубля они сохранили денежные средства в недвижимости», — объяснил Евгений Парфенюк, руководитель департамента ипотечного кредитования «НДВ Супермаркет недвижимости».
Если владелец ипотеки испытывает трудности с выплатами, то ему стоит обратиться в банк для реструктуризации долга или оформления кредитных каникул. Подать заявку для отсрочки платежей можно до 30 сентября 2022 года и таким образом приостановить выплаты на 1−6 месяцев. Установлен лимит на сумму ипотеки, которая может участвовать в программе: для Москвы это 6 млн рублей, для Подмосковья, Ленинградской области и Дальнего Востока — 4 млн, а для остальных регионов — 3 млн. Подать заявку может только заёмщик, чей доход по сравнению с прошлым годом сократился на 30%.
Но кредитные каникулы смогут помочь с ипотекой не всем, считает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Многим жителям Москвы лимит, установленный государством, не подходит. По данным bnMAP.pro, средняя стоимость столичного жилья, приобретённого в 2021 году, составила 13,7 млн рублей. И при типичном первоначальном взносе, составляющем 15−20% от цены, сумма кредита составляет минимум 10 млн рублей. В других регионах ситуация обстоит лучше из-за более низкой стоимости недвижимости.