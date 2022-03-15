20:32 (мск), источник: РБК
Крупнейшие нефтяные компании России попали под санкции ЕС
Закупки нефти, газа, угля и руд из России под запрет ЕС не попали, а вот совершать сделки в Европе не по ресурсным товарам у компаний из списка теперь не получится.
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Евросоюз опубликовал новые санкционные списки в отношении российских компаний, предпринимателей, чиновников и членов их семей. В список структур, оказавшихся под санкциями, попали входящие в список крупнейших нефтегазовых компаний России — «Роснефть», «Газпром нефть» и трубопроводная компания «Транснефть».
Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.
Помимо них в санкционном списке оказались:
Сделки и транзакции с ними в юрисдикции ЕС запрещены в связи с тем, что эти структуры контролируются государством.
«Запрет… не распространяется на операции, которые необходимы для импорта или транспортировки ископаемого топлива, в частности угля, нефти
и природного газа, а также титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию», — говорится в документе.
Кроме того, Евросоюз расширяет санкционные списки, введенные еще в 2014 году после присоединения Крыма к России. В них попало еще порядка 80 менее крупных коммерческих и государственных структур. Например, под санкциями ЕС оказалась компания Baikal Electronics — проектировщик отечественных процессоров серии «Байкал»; Crocus Nano Electronics — компания по производству микроэлектроники, созданная по инициативе «Роснано»; научно-производственный комплекс «Элара», выпускающий электронику военного и гражданского назначения, и другие.
Это уже четвертый пакет санкций Евросоюза против России с конца февраля. В частности, под отдельные ограничения уже попали банки, в том числе ВТБ, «Сбер», Альфа-банк, «Открытие» и Промсвязьбанк, РЖД, авиастроительные корпорации, такие как «Сухой» и «Туполев», судостроительные корпорации, компании космического сектора. Под персональные санкции попали премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава МВД Владимир Колокольцев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр транспорта Виталий Савельев, ряд бизнесменов (Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Петр Авен, Дмитрий Пумпянский и другие), главы компаний, сотрудники СМИ и российских госканалов, военные.