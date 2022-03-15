Геополитика и коронавирус давят на котировки

Стоимость нефти Brent 15 марта после двухнедельного перерыва опустилась ниже уровня $100 за баррель. По данным агентства Bloomberg, стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти опускалась до $97,44 за баррель, на 8,8% ниже значений закрытия предыдущего дня. К концу торговой сессии стоимость нефти немногим превысила $100 за баррель. Всего за пять дней цены упали более чем на 22% и вернулись к значениям 28 февраля.
Российская Urals падает еще стремительнее. В ходе торгов вторника стоимость российской нефти на спот-рынке достигала $80 за баррель, минимума с начала года. По итогам торгов котировки остановились на отметке $82,7 за баррель, что почти на 9% ниже значения понедельника и на треть максимума начала марта, свидетельствуют данные Profinance.ru.
Стремительное падение цен связано с отказом потребителей от российской нефти из-за возросших санкционных рисков.
Bloomberg 14 марта сообщил о том, что тендер «Зарубежнефти» по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение.
«Отказ стран Запада покупать российскую нефть в конечном счете не поменяет общий объем предложения нефти на мировом рынке, но делает российскую нефть менее ликвидной, что приводит к снижению ее относительной цены», — отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев.
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают перспективы возврата на рынок иранской и венесуэльской нефти. «Во вторник глава МИД Ирана выразил надежду, что американская сторона смягчит свои требования в рамках переговоров по новой ядерной сделке, и при поддержке других участников процесса будет объявлено о договоренности по соглашению», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Кроме того, на этой неделе появились сообщения о том, что США рассматривают возможность снятия некоторых санкций с Венесуэлы, чтобы она увеличила поставки нефти. По словам руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, снижению нефтяных котировок способствует роспуск стратегических резервов странами—членами МЭА.
Эффект от возможного роста предложения нефти усиливается опасениями падения спроса из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Китае.
По данным Госкомитета здравоохранения КНР, в понедельник было выявлено 3,62 тыс. инфицированных коронавирусом в острой форме. На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в мире, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, вспышка заболеваемости в Китае выглядит опасно. «Начавшийся бурный рост заболеваемости в Китае и введение карантинных ограничений заставляют опасаться ослабления деловой активности в стране — крупнейшем покупателе сырья», — отмечает Евгений Локтюхов.
Ухудшение эпидемиологической ситуации в Китае оказывает негативное влияние и на фондовые рынки. По итогам торгов вторника, по данным Bloomberg, китайский индекс SSE Composite упал почти на 5%, с начала месяца индекс потерял свыше 11,5%, перегнав по этому показателю аутсайдеров марта — европейские фондовые индексы, которые потеряли 3−7,5% с начала месяца. «Новая вспышка коронавируса в Китае оказывает негативное влияние как на локальный рынок, так и на мировой. Введение локдауна вновь становится причиной возникновения проблем с нарушением логистических процессов и возможной остановки производств», — отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев.
При этом в среду участники рынка будут следить за итогами заседания ФРС, от которого ожидается ужесточение денежно-кредитной политики. Аналитики не исключают повышения ставки на 0,25−0,5 п. п. с текущих 0−0,25%.
«В условиях продолжающегося роста инфляции и инфляционных ожиданий ФРС будет вынуждена ужесточить риторику», — считает Владимир Евстифеев. По мнению Дмитрия Бабина, большее значение для биржевых активов имеют комментарии регулятора о дальнейшей монетарной политике и экономических перспективах, особенно на фоне дестабилизации сырьевого рынка, а также сохранения высокой инфляции. В формате влияния каждого из факторов на рынок нефти, отмечает Максим Васильев, наиболее значимым остается вопрос геополитики, и можно смело утверждать, что высокая волатильность цен сохранится в обозримом будущем.