Граждане меняют доллары на слитки

ЦБ приостановил с 15 марта покупку золота у кредитных организаций «в целях создания условий для удовлетворения спроса населения», который усилился после «отмены уплаты НДС при совершении этих операций». Таким образом, возврат ЦБ к покупке золота у банков после двухлетнего перерыва оказался недолгим — ранее Банк России приостановил покупку золота 1 апреля 2020 года, а возобновил эту практику только 28 февраля.
В условиях девальвации рубля цены на золото продемонстрировали значительный рост. Еще 23 февраля котировки золота ЦБ не превышали 5 тыс. руб. за 1 г, а 15 марта приблизились к 7,3 тыс. руб. При этом по состоянию на 1 февраля запасы золота в резервах ЦБ составляли 2,3 тыс. тонн, у коммерческих банков оценивались в 55 тонн. Крупнейшими держателями золота были ВТБ (более 22 тонны), Сбербанк (около 13 тонн), Газпромбанк (почти 5 тонн), «ФК Открытие» (4 тонны), Совкомбанк (почти 3 тонны).
В Сбербанке отметили, что после отмены НДС спрос на физическое золото в виде слитков вырос в 30 раз, при этом клиенты в равной степени покупают как инвестиционные монеты, так и слитки. В банке «ФК Открытие» сообщили, что «количество запросов котировок выросло более чем в 50 раз по сравнению со средним ежедневным значением с начала года, а наибольшей популярностью у наших клиентов пользуются слитки весом 1 кг». При этом спрос на инвестиционные золотые монеты в банке вырос в два-три раза уже 24 февраля.
В ВТБ отмечают, что в начале марта «спрос на обезличенные металлические счета вырос больше чем в пять раз». В Альфа-банке ожидают, что спрос на слитки в ближайшее время опередит спрос на инвестиционные монеты. Начальник управления операций с драгоценными металлами Ланта-банка Ирина Лозинская отмечает, что спрос на покупку золота в слитках возрос на порядок.
Вместе с тем в Сбербанке поясняют, что «отдельные, наиболее востребованные размеры слитков в некоторых отделениях могут заканчиваться до момента следующего подкрепления со стороны завода-производителя». Кроме того, там отметили, что до отмены НДС банки получали от заводов-производителей слитки преимущественно крупных размеров. Теперь требуется время «на переработку крупных слитков в более мелкие и ходовые размеры».
Впрочем, по мнению экспертов, решение ЦБ не ограничивается желанием дать возможность населению переложиться из наличной и безналичной валюты в золото.
Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев считает, что указанная мера будет способствовать перетоку валюты в распоряжение банков и государства, что необходимо для поддержания внешней экономической деятельности. По мнению ведущего аналитика ПСБ Алексея Головинова, дополнительным фактором для такого решения со стороны ЦБ могли послужить опасения, связанные реализацией золота из резервов в будущем.
В частности, 7 марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) объявила, что останавливает покупку металлов у шести российских компаний — «Красцветмета», Новосибирского аффинажного завода, «Уралэлектромеди», Московского завода по обработке специальных сплавов, Приокского завода цветных металлов и Щелковского завода вторичных драгоценных металлов. После приостановки покупки ЦБ золота у банков они активно экспортировали драгоценный металл. В 2020 году объем экспорта составил до 320 тонн, в 2021 году — 302 тонны при добыче золота в 330 тонн.
Алексей Моисеев, замминистра финансов, 11 марта: «Что касается права купить золото за иностранную наличную валюту, мы сейчас видели, что в какой-то момент часть наших граждан поддались панике и просто купили валюту, с которой теперь не знают, что делать».
Вместе с тем председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба считает решение ЦБ отказаться от закупок золота на внутреннем рынке неправильным с информационной и рыночной точек зрения. По его мнению, ЦБ посылает негативный сигнал российским золотодобывающим компаниям, ведь пока непонятно, какая часть золота будет продана населению в мерных слитках. Только гарантии полного выкупа золота в 2022—2024 годах государством позволяют говорить о развитии и освоении новых месторождений золотодобывающими компаниями, считает он.
В Банке России на запрос «Ъ» не ответили. Банкиры считают, что высокий спрос со стороны физлиц на благородный металл продержится недолго. «Ожидаем, что спрос на золото будет держаться примерно на текущем уровне один-два месяца, далее возможно его снижение», — прогнозируют в «ФК Открытие».
Максим Буйлов, Евгений Зайнуллин, Виталий Гайдаев