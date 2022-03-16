Как россиянин россиянину может сейчас отправить деньги за рубеж

По оценкам АТОР на 15 марта, за рубежом застряли около 25 тыс. российских туристов, две недели назад, когда остановилось большинство международных перелетов, там же говорили о примерно 160 тыс. человек. Продолжается и резко активизировавшийся с начала военных действий на Украине отъезд россиян за границу уже не с целью отдыха, а на той или иной постоянной основе. Жизнь и тех и других серьезно осложняют финансовые ограничения со всех сторон, как западные, так и российские.
На прошлой неделе Visa и MasterCard и большинство других международных платежных систем (МПС) полностью остановили работу в РФ, хотя, поскольку трансакции по их картам внутри страны обрабатывает НСПК, оплата по ним продолжает проходить. Дата остановки платежей была известна, за несколько дней до нее многие российские банки объявили об отмене лимитов на снятие наличных за рубежом и компенсации соответствующих комиссий. Но подготовиться и запастись наличными успели далеко не все. Например, многие туристы, находясь на отдыхе, не следили за российскими финансовыми новостями, да и многие граждане, длительно проживающие за рубежом, оказались в отрыве от российских реалий.
Российские власти, со своей стороны, резко ограничили перевод и вывоз валюты за рубеж, а затем и возможность снятия ее со счетов в стране. В результате возможностей получить средства, находящиеся в РФ, у граждан осталось совсем немного.
Российская национальная карточная система «Мир» представлена в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии. Но работает «Мир» в этих странах весьма ограниченно.
Так, в Турции, например, эти карты обслуживают лишь Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank и точки продаж товаров и услуг, где банки осуществляют эквайринг. Причем со стороны находящихся в стране россиян было много жалоб, что карты вообще не работают. В Армении можно снять наличные и оплатить покупки в банкоматах участников платежной системы ArCa, в Таджикистане — «Корти милли» и Express Pay, в Белоруссии — «Белкарт» и «ВТБ Беларусь», в Казахстане — ВТБ, Сбербанка, Народного банка Республики Казахстан, банка «Центр-кредит», в Киргизии — участников платежной системы «Элекарт», в Узбекистане — Uzcard, в Абхазии — АПРА.
Во Вьетнаме «Миром» можно воспользоваться в банках BIDV, VRB, входящих в систему NAPAS, а в Южной Осетии можно снять наличные в устройствах Национального банка Республики. Карты китайской UnionPay, которые уже выпускает целый ряд российских банков, тоже реально работают далеко не везде, где формально представлены, и не могут быть гарантией доступности средств.
На этом фоне на первый план вышел не самый очевидный, но один из немногих доступных каналов получения средств из России за рубежом — системы денежных переводов. До недавних пор они не были востребованы среди россиян и пользовались спросом в основном у трудовых мигрантов.
Среди крупнейших игроков этого рынка в РФ — «Золотая корона» с европейской дочерней KoronaPay (по экспертным оценкам, обеспечивает больше половины трансграничных переводов), «Юнистрим» и «Контакт» (менее 5% рынка). Единственный международный игрок Western Union (WU, около 40% рынка) принял решение покинуть Россию, переводы доступны сейчас только в физических точках оправки, и, по информации собеседников «Ъ» на платежном рынке, постоянно возникают перебои. Переводы через сайт и приложение системы в РФ уже не работают, полностью она прекратит деятельность в стране 24 марта.
«Ъ» рассмотрел наиболее популярные туристические направления и возможности отправки переводов туда. У всех есть ограничения по объему переводов в месяц. Формально по новым общероссийским правилам это $5 тыс., однако, например, «Золотая корона» позволяет переводить с карты российского банка через приложение лишь 300 тыс. руб. в месяц ($5 тыс. в пунктах), «Юнистрим» — 590 тыс. руб. Отправка из РФ доступна только в рублях, то есть со всеми потерями от конвертаций. При через приложение или сайт можно послать средства за границу самому себе, то есть, фактически, снять их со счета без карты.
Кроме вывода средств из России, теоретически системы переводов можно использовать для конвертации рублей в наличную валюту — переводить, снимать, например, доллары или евро на месте и ввозить обратно в страну. Запрета на ввоз валюты в РФ нет, но возможны ограничения по вывозу из государства, в котором она снимается.
Условия и возможности получения переводов разнятся в зависимости от страны. Так, например, в Турцию из России можно отправить перевод «Золотой короной» и через «Контакт», через приложение, сайт или в физических пунктах приема платежей. Получить перевод можно в долларах, евро, турецких лирах (в зависимости от системы). Получить переводы через «Золотую корону» можно в PayPorter, Ist-Pay, Getmoneyglobal, работающем на базе почтовых отделений, и так далее. Партнер «Контакта» — UPT, в основном их пункты расположены в почтовых отделениях.
В также популярном у российских туристов Египте фактически работает только «Золотая корона». Ее партнером выступает Shift в отделениях банка Banque du Caire (имеет обширную сеть по всей стране). В «Контакте» в списке стран—получателей переводов Египет есть, однако не указаны ни города, ни пункты выдачи. В ОАЭ реально не представлена ни одна из крупных российских систем переводов. На сайте «Контакта» в списке есть Дубай, но нет пунктов в нем (WU работает). В Таиланде системы из РФ тоже не представлены, кроме WU.
В Европе самое большое покрытие у «Золотой короны». В Италии, например, представлены «Контакт» и «Золотая корона». У первой выдача доступна в пунктах Money Exchange S.A, Valutrans и некоторых других (всего 52 пункта), партнер второй — Ria Money Transfer с большим числом пунктов по стране. В Чехии также представлены только эти две системы, сети достаточно обширные. Во Франции и Черногории представлена только «Золотая корона». В Германии присутствуют «Контакт» и «Золотая корона», но у «Контакта» сеть приема невелика, партнер BestPay работает в восьми городах, имея по одной-две точки. Партнер «Золотой короны» в стране — Ria Money Transfer.
В системах переводов заверяют, что работают стабильно и деньги можно перевести и получить. Однако у них, как и у многих других цифровых систем, в текущих условиях возникают сложности. Например, сайт и приложение «Золотой короны» 14 марта не работали почти весь день. «Наши сервисы почти постоянно подвергаются DDoS-атакам, — пояснили в системе. — В рамках реагирования мы фильтруем трафик, что может приводить к временной недоступности сервисов для части пользователей». В «Золотой короне» говорят, что к 21:00 14 марта работа сайта и приложения была восстановлена, 15 марта они открывались.