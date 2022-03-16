Индия продолжит ввозить в США бриллианты из российского сырья

Российские алмазы, обработанные в других странах, разрешены к ввозу в США, разъяснил американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC). Разъяснение опубликовано на сайте Rapaport. Необходимость уточнения потребовалась после запрета на импорт в страну российских алмазов и бриллиантов, о котором президент США Джо Байден объявил 11 марта.
Прямой экспорт алмазно-бриллиантовой продукции между Россией и США находится на низком уровне.
В годовом отчете АЛРОСА за 2020 год сообщается, что компания продавала алмазы в Бельгию, Индию, ОАЭ, Израиль, КНР и Гонконг, а также в страны СНГ, бриллианты — в Израиль, ОАЭ, Бельгию. Доля США в стоимостном объеме сбыта бриллиантов АЛРОСА — 3%. Крупнейший американский ювелирный ритейлер Signet Jewelers, являвшийся долгосрочным клиентом АЛРОСА, объявил сразу после введения санкций о приостановке делового взаимодействия с российской компанией.
95% добываемых в мире алмазов проходят огранку в Индии, присоединение которой к санкциям стало бы опасным для России. Однако отказ от российских алмазов ударил бы и по самой отрасли огранки в Индии с учетом текущего дефицита сырья в мире. На рынке были опасения, что американские власти будут считать запрещенными к ввозу бриллианты, произведенные в Индии из российского сырья. Как уточняет JVC, запрещены к ввозу необработанные алмазы и бриллианты из России. Если же российский алмаз был огранен в Индии, то его импортировать можно.
Гораздо более серьезным для АЛРОСА, видимо, станет запрет поставок российских алмазов в ЕС, введенный 15 марта. На этот рынок у российской компании приходится 35% продаж.
АЛРОСА второй раз попадает под санкции с начала вооруженного конфликта на Украине: прежние санкции США касались привлечения долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов со сроком обращения более 14 дней. JVC также разъяснял, что используемое Минфином США определение долга может запретить определенные сделки с АЛРОСА или ее аффилированными лицами, включая соглашения о передаче товаров на консигнацию. Однако в самой российской компании заявили, что не продают алмазы по соглашениям на консигнацию.
Независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски полагает, что американские компании, закупавшие российские алмазы, перейдут на канадские, африканские, бразильские или австралийские камни. Его слова приводятся на Rough & Polished. Кроме того, потребители, исходя из своего отношения к российско-украинскому конфликту, могут применять «самосанкции». По словам эксперта, у многих ритейлеров запасы бриллиантов российского происхождения занимают до трети всех запасов.
Глава аналитической группы «Ренессанс Капитал» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын говорит, впрочем, что идентификация бриллианта «от рудника до пальца» сейчас осуществляется только в отношении небольшого количества отборных крупных камней. Таким образом, ювелиры не всегда могут определить происхождение бриллианта.
Пол Зимниски считает, что геополитическая напряженность ускорит рост цены на алмазы и бриллианты, которые повышались и до начала боевых действий на Украине.
Отрасль продолжает испытывать дефицит алмазов на фоне низких запасов и высокого спроса. По предварительным оценкам, мировое производство алмазов в ближайшие годы будет оставаться на уровне 110−120 млн карат, тогда как мировые продажи сырья составили 138 млн карат при производстве 115 млн карат.