Эксперты оценили долю потенциальных получателей кредитных каникул

Право на вновь объявленные властями кредитные каникулы получит значительная часть российских заемщиков — физических лиц, но распределение будет неравномерным, показали расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ; входит в экосистему Сбербанка), Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и БКИ «Эквифакс». По запросу РБК аналитики бюро оценили, какая доля банковских клиентов с активными кредитами на 1 марта 2022 года укладывалась в предложенные правительством лимиты по ссудам.
Бюро получают информацию от разных банков и не раскрывают собственную клиентскую базу по коммерческим соображениям, поэтому их данные могут сильно отличаться.
14 марта вышло постановление правительства, согласно которому обратиться за кредитными каникулами могут россияне, взявшие потребительские ссуды на сумму до 300 тыс. руб., кредитные карты — с лимитом до 100 тыс., автокредиты — до 700 тыс. руб. По ипотечным кредитам установлены дифференцированные пороги: 6 млн руб. — для Москвы, 4 млн руб. — для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа и 3 млн руб. — для остальных регионов России. Договор займа должен быть оформлен до 1 марта, обратиться в банк за отсрочкой можно до 30 сентября.
Какие оценки приводят БКИ
Как следует из расчетов ОКБ, доля заемщиков, взявших кредиты в пределах пороговых сумм, близка к 70% или выше практически во всех сегментах, кроме потребительских ссуд и автокредитов:
- потребкредиты — 58% клиентов (18,5 млн кредитов);
- кредитки — 72% (20,4 млн);
- автокредиты — 39% (600 тыс.);
- ипотека в Москве — 74% (526 тыс.);
- ипотека в Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке — 77% клиентов (1,2 млн кредитов) в этих регионах в целом;
- ипотека в других субъектах России — 86% (5,4 млн кредитов).
В НБКИ привели похожие оценки, но самым «недоступным» сегментом для государственных кредитных каникул может стать автокредитование, следует из данных бюро:
- потребкредиты — 71% клиентов;
- кредитки — 70%;
- автокредиты — 43%;
- ипотека в Москве — 70,4%;
- ипотека в Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке — 65,3, 74,5 и 81,6% соответственно;
- ипотека в других регионах России — 81,2%.
По расчетам «Эквифакса», доля клиентов, которые смогут подать на кредитные каникулы, относительно высока, но бюро видит разные доли в государственных и частных банках. Это заметно в сегменте потребительских ссуд и кредитных карт, говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, что напрямую связано с размером кредитов, которые одобряли россиянам игроки с госучастием и без. По оценкам бюро, на отсрочку платежей по потребкредитам могут рассчитывать меньше трети заемщиков госбанков и более трех четвертей тех, кто занимал деньги в частных организациях. В сегменте кредитных карт распределение составляет 50% для госбанков и более 75% — для частных, сообщили в «Эквифаксе».
В ипотеке и автокредитовании таких различий не прослеживается. По данным «Эквифакса», доля клиентов, взявших ссуды в пределах правительственного лимита, составляет:
- автокредиты — менее 25%;
- ипотека в Москве — 17%;
- ипотека в Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке — 24, 32 и 39% соответственно;
- ипотека в других регионах России — 58%.
Какой эффект могут дать каникулы
По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года в России насчитывалось 43 млн граждан с действующими кредитами или займами; 36,3 млн из них имели задолженность только перед банками, свыше 6 млн человек уже на тот момент имели просрочку по ссудам.
Механизм государственных кредитных каникул уже применялся в России в период пандемии коронавируса: тогда лимиты по предельному размеру ссуд были ниже: 250 тыс. руб. — по потребкредитам, 600 тыс. руб. — по автокредитам и от 1,5 млн до 4,5 млн руб. — по ипотеке.
Всего за разного рода послаблениями в банки обратились более 4 млн россиян. Были одобрены 59% заявок, под реструктуризацию попали 2,1 млн ссуд на 1,05 трлн руб.
«С прошлого объявления кредитных каникул стоимость денег снизилась за счет инфляции, а вот стоимость кредитов увеличилась. Поэтому, конечно, на наш взгляд, установленные в этот раз лимиты не позволят удовлетворить спрос всех нуждающихся в кредитных каникулах заемщиков», — говорит руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она надеется, что, как и в 2020—2021 годах, значительная часть реструктуризаций будет проведена по внутренним программам банков.
При необходимости правительство может скорректировать пороговые значения по величине кредитов, чтобы на каникулы могло рассчитывать больше заемщиков, замечает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Она не исключает, что в этот раз спрос на реструктуризацию может быть значительным.
«Поскольку вновь вводимые санкции затронули исторически сложившиеся логистические цепочки и контрактные обязательства практически во всех отраслях экономики (в отличие от 2020 года, когда пострадали отдельные отрасли), ситуация на рынке труда в целом будет постепенно ухудшаться, что увеличит спрос со стороны населения на кредитные каникулы, особенно среди заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки», — предполагает Богомолова.
Опрошенные РБК эксперты указывают на два фактора, которые потенциально могут сдержать спрос на кредитные каникулы.
Первый — обязательное условие по сокращению дохода более чем на 30%, которое при необходимости нужно будет доказать. Второе — предыдущий опыт кредитных каникул.
«Сейчас сложно прогнозировать уровень спроса на кредитные каникулы — ситуация меняется гораздо стремительнее. Но, на наш взгляд, он может быть ниже, поскольку уже понятно, что каникулы — не амнистия, что они делают обязательства дороже, что добиться их не так просто и в перспективе из них можно не выйти вовсе», — перечисляет Богомолова.
По словам Лазаревой, больше всего заявок на кредитные каникулы будет по залоговым ссудам (к ним относятся ипотека и автокредиты), поскольку в этих сегментах «просрочка грозит потерей имущества, а ежемесячные платежи составляют существенную долю бюджета домохозяйства».