На учете в ПФР стало на 1 млн меньше пенсионеров

По состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете в ПФР составило чуть более 42 млн, снизившись примерно на 970 тыс. человек (2,3%) по сравнению с показателем на 1 января 2021 года. Это максимальное снижение с начала 1990-х, следует из обновленных данных Пенсионного фонда (ПФР), которые изучил РБК.
Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 млн человек).
Число «гражданских» пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. По данным Росстата, в первый год пенсионной реформы их количество уменьшилось на 319 тыс. человек, и такая динамика полностью соответствовала ожиданиям властей. С 2020 года количество российских пенсионеров стало сокращаться быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии COVID-19. До пандемии ПФР ожидал сокращения численности пенсионеров на 317 тыс. человек в 2020 году, следовало из проекта бюджета фонда на тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс. Эта разница фактически и является эффектом коронавируса, отметил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев.
В 2020 году уровень смертности в России вырос на 18%, или на 323,8 тыс. человек, основную часть которых (274 тыс.) составили граждане старше трудоспособного возраста, следовало из данных Росстата. В 2021 году по сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 15,1%, или на 321 тыс. человек (данных о доле смертности в старших возрастах за 2021 год пока нет).
За три года пенсионной реформы (в 2022 году для россиян, выходящих на пенсию, пенсионный возраст увеличился на полтора года) количество гражданских пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн. Основной вклад внесло сокращение численности получателей страховой пенсии по старости. С начала 2019 года их стало меньше на 2 млн человек, в том числе на 1,1 млн человек в прошлом году, следует из данных ПФР. Но за счет того, что в других категориях пенсионеров (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий) спада не наблюдалось, общее количество находящихся на учете ПФР россиян в 2021 году снизилось менее значительно.
Как сообщала Счетная палата в заключении на допандемийный проект бюджета ПФР, среднегодовая численность пенсионеров в 2020 году должна была составить 43,67 млн человек (минус 141 тыс. по сравнению со среднегодовым показателем 2019 года), в 2021 году — 43,05 млн человек (минус 624 тыс.). РБК направил запросы в ПФР и Минтруд.
Сокращение численности пенсионеров в 2021 году привело к снижению расходов бюджетной системы на выплаты пенсий на 110−220 млрд руб., оценивает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов.
220 млрд руб. — это разница между фактическими пенсионными расходами и гипотетическими тратами в сценарии, как если бы численность пенсионеров оставалась неизменной с середины 2020 года (именно с этого времени начала проявлять себя избыточная смертность от пандемии, пояснил Куликов). Если же говорить именно про календарный 2021 год без привязки к пандемии, то численность пенсионеров для расчета фиксируется на уровне 1 января 2021 года и оценка экономии снижается до 110 млрд руб. В Минфине не ответили на запрос РБК.
Сокращение числа получателей пенсий действительно привело к «экономии» для бюджета, согласилась ведущий аналитик направления «экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. Но она перекрывалась дополнительными расходами от того, что правительство принимало различные меры, которые должны были снизить последствия пандемии для уязвимых слоев населения (в частности, пенсионеров). Среди них — единоразовые выплаты и индексация пенсий, указала Хейфец.
Предложение перечислить пенсионерам единоразовые выплаты по 10 тыс. руб. президент Владимир Путин озвучил в конце августа 2021 года. Глава государства объяснил это предложение тем, что представители более старшего поколения сильнее ощущают влияние инфляции из-за особенностей потребления. Вместе с тем инфляция «подъедает» ежегодную индексацию пенсии, добавил Путин. В 2022 году индексация пенсий уже составила 8,6%, на фоне санкций она может быть увеличена: правительство получило право принимать решение об индексации выплат без участия парламента.