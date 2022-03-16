Туроператоры вывезли из-за границы более 80% российских туристов

В Россию из-за границы вернулись около 75 тыс. туристов, которые пользовались услугами турагентств. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram.
За последние сутки в страну вернулись более 1,5 тыс. человек. Всего вернулись около 80% из организованных туристов. Туроператоры продолжают вывозить российских туристов специальными чартерными рейсами или регулярными стыковочными полетами через третьи страны.
Большая часть организованных туристов из России находится в Египте, отметила Догузова, еще часть — в Турции, ОАЭ и Доминикане, Вьетнаме, Таиланде и других странах.
Ростуризм напомнил, что «Аэрофлот» вывезет россиян из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи 16 марта. На следующий день запланированы рейсы из Стамбула, Пхукета и Дубая. 18 марта авиакомпания совершит полет из Бангкока, а 19 марта из Виктории (Канада). Пассажиры с билетами «Аэрофлота» туда-обратно смогут полететь в Россию бесплатно, клиенты других перевозчиков должны спросить у них о возможности перелета этими рейсами.
В то же время в Таиланде, Египте, ОАЭ, на Мальдивах, странах Латинской Америки и других остались туристы, которые не пользовались услугами туроператоров, отметило ведомство. Форму о вывозе на Госуслугах заполнили более 10,5 тыс. самостоятельных туристов. Из них 9 тыс. указали, что у них были обратные билеты, но рейсы не состоялись.
Ростуризм рекомендовал им связаться с первоначальным авиаперевозчиком. При наличии свободных мест в самолетах ведомство вывозит туристов чартерными рейсами, а консульство может продлить период легального пребывания в стране.
В конце февраля страны Европы, США и некоторые другие закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство. В ответ Россия запретила полеты через свою территорию для самолетов из 36 стран.
Позже Евросоюз запретил продавать России самолеты и запчасти для них, а также экспортировать технологии авиационного сектора. С тех пор европейские компании не могут страховать и обслуживать товары из этих отраслей. В ответ Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в иностранном лизинге прекратить полеты за рубеж с 6 марта, а также приостановить полеты из-за рубежа в Россию с 8 марта.
По данным министерства транспорта на 11 марта, 739 из 1367 самолетов российских были зарегистрированы за рубежом. Президент России Владимир Путин уже подписал закон о возможности регистрации в России прав на самолеты в иностранном лизинге. Это позволит сохранить парк самолетов для перелетов внутри страны.
Международные полеты c исключениями в виде некоторых стран отменили «Аэрофлот», Nordwind, Azur Air, S7, Pegas Fly. Однако уже перевозчики начали возобновлять полеты с помощью российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Часть зарубежных авиакомпаний также приостановила полеты из-за аннулирования страхового покрытия на территории России.