Силуанов заявил, что Россия отдала Западу «платежку» по госдолгу

Российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, западные страны должны разморозить валютные счета для выплат, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic.
Министр указал, что термин «дефолт» означает неспособность обслуживать свои обязательства, заявив, что он неприменим к России. «Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — сказал Силуанов.
Глава Минфина добавил, что Вашингтону следует объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.
Речь идет о платежном поручении Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам, номинированным в долларах. Его ведомство направило 14 марта банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году. Министерство отчиталось, что объем процентных выплат должен равняться $117,2 млн. Минфин попросил, чтобы средства были доведены до инвесторов 15 марта — с опережением на один день срока, обговоренного в эмиссионной документации.
По этим евробондам в Лондоне в роли платежного агента числится лондонское отделение американского Citibank, тогда как в Нью-Йорке — нью-йоркское отделение Citibank.
Всего западные страны в рамках санкций против России заблокировали около $300 млрд резервов, около половины от их общего объема — около $640 млрд. Запад также пытается оказать давление на Пекин, рассказал ранее министр, чтобы тот ограничил доступ России к юаням. «Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли», — сказал Силуанов. По его мнению, действия западных стран можно расценить как желание организовать технический дефолт России.
В случае отсутствия доступа к валютным счетам Россия выплатит госдолг в рублях, предупредили в правительстве.
«Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», — сообщили в Минфине.
В Кремле тоже не увидели условий для наступления дефолта в российской экономике, кроме тех условий, который «создаются и вменяются нам искусственно», указал представитель президента Дмитрий Песков. Он прежде говорил, что у экономики России есть потенциал и запас прочности, несмотря на нахождение «под ударом». «Планы имеются, энергичная работа ведется, на ногах устоим», — сказал Песков.
Наступление в России дефолта перестало быть невероятным сценарием событий, заявили в МВФ. «Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, подтолкнули страну к рецессии, по нашей оценке, это приведет к резкому сокращению российской экономики, мы видим резкое обесценивание рубля», — сказала глава валютного фонда Кристалина Георгиева. Вероятность наступления дефолта зависит от продолжительности военной спецоперации и действий международных санкций, добавила она.