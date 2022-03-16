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15:24 (мск), источник: РБК

Силуанов заявил, что Россия отдала Западу «платежку» по госдолгу

Россия передала «платежку» западным странам по выплате российского госдолга из заблокированных валютных счетов за рубежом. По словам Силуанова, «теперь мяч на стороне» США.

Источник: Reuters

Российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, западные страны должны разморозить валютные счета для выплат, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic.

Министр указал, что термин «дефолт» означает неспособность обслуживать свои обязательства, заявив, что он неприменим к России. «Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что Вашингтону следует объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.

Речь идет о платежном поручении Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам, номинированным в долларах. Его ведомство направило 14 марта банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году и 2043 году. Министерство отчиталось, что объем процентных выплат должен равняться $117,2 млн. Минфин попросил, чтобы средства были доведены до инвесторов 15 марта — с опережением на один день срока, обговоренного в эмиссионной документации.

По этим евробондам в Лондоне в роли платежного агента числится лондонское отделение американского Citibank, тогда как в Нью-Йорке — нью-йоркское отделение Citibank.

Всего западные страны в рамках санкций против России заблокировали около $300 млрд резервов, около половины от их общего объема — около $640 млрд. Запад также пытается оказать давление на Пекин, рассказал ранее министр, чтобы тот ограничил доступ России к юаням. «Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которое мы достигли», — сказал Силуанов. По его мнению, действия западных стран можно расценить как желание организовать технический дефолт России.

В случае отсутствия доступа к валютным счетам Россия выплатит госдолг в рублях, предупредили в правительстве.

«Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В таком случае Минфин России осуществляет выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка России на день платежа, установленного эмиссионной документацией выпуска еврооблигаций», — сообщили в Минфине.

В Кремле тоже не увидели условий для наступления дефолта в российской экономике, кроме тех условий, который «создаются и вменяются нам искусственно», указал представитель президента Дмитрий Песков. Он прежде говорил, что у экономики России есть потенциал и запас прочности, несмотря на нахождение «под ударом». «Планы имеются, энергичная работа ведется, на ногах устоим», — сказал Песков.

Наступление в России дефолта перестало быть невероятным сценарием событий, заявили в МВФ. «Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, подтолкнули страну к рецессии, по нашей оценке, это приведет к резкому сокращению российской экономики, мы видим резкое обесценивание рубля», — сказала глава валютного фонда Кристалина Георгиева. Вероятность наступления дефолта зависит от продолжительности военной спецоперации и действий международных санкций, добавила она.

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