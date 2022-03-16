«Глобальный шок». Как санкции против России скажутся на мировом рынке нефти

Как считают эксперты агентства, ожидаемые крупномасштабные сбои в добыче нефти в России могут вызвать «глобальный шок» в нефтяных поставках.
«Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти, поставляя 8 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки потребителям по всему миру. Беспрецедентные санкции, введенные против России на сегодняшний день, по большей части не коснулись торговли энергоносителями, но крупные нефтяные компании, торговые дома, судоходные компании и банки отказались от ведения бизнеса со страной», — указывают аналитики МЭА.
По их оценкам, с апреля 2022 года добыча нефти в России упадет, по меньшей мере, на 3 млн баррелей в сутки из-за санкций и отказа покупателей от экспорта. В настоящее время российская нефть продолжает поступать благодаря срочным сделкам и сделкам, заключенным до начала военных действий на Украине, но новый бизнес «практически иссяк».
Немедленно компенсировать дефицит российской нефти могли бы только Саудовская Аравия и ОАЭ, поскольку только у них есть необходимые резервные мощности, говорится в докладе. Однако эти страны пока не проявляют желания наращивать объемы нефтедобычи.
Что касается Ирана, то перспективы любых дополнительных поставок могут быть отложены на несколько месяцев, считают в МЭА, поскольку переговоры по ядерной сделке «зашли в тупик незадолго до финиша». В то же время эксперты подчеркивают, что это соглашение открывает путь к смягчению санкций против Ирана и позволило за полгода увеличить экспорт примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Если рост цен на нефть и сырье сохранится, спрос на нефть и темпы роста глобального ВВП снизятся, напоминают аналитики. Однако, указано в докладе, начавшийся энергетический кризис может ускорить уход мира от нефти.
«Нынешний кризис создает серьезные проблемы для энергетических рынков, но он также открывает новые возможности. Сочетание энергетической безопасности и экономических факторов вполне может ускорить переход от нефти», — считают в МЭА.
После начала военных действий на Украине и по мере роста проблем с поставками цена на нефть начала расти. 7 марта стоимость нефти марки Brent превысила $131 за баррель. Предыдущий исторический максимум стоимости сырья ($143) был зафиксирован в 2008 году. 15 марта фьючерсы на нефть Brent впервые с начала марта упали примерно до $100 долларов за баррель.